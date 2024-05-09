Uyuşturucudan Gözaltına Alınmıştı: Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Kalben'den İlk Açıklama
Uyuşturucudan Gözaltına Alınmıştı: Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Kalben'den İlk Açıklama
Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrası gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç gündemin öne çıkan ismi olmuştu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben'den merakla beklenen ilk açıklama da geldi.
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İstanbul Beyoğlu'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Mayıs'ın sabah saatlerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Şikayetler doğrultusunda sevilen şarkılarıyla beğeni toplayan Kalben’in İstanbul Cihangir’deki evine de baskın düzenlendi.
Baskını duyunca uyuşturucuyu camdan atan Kalben'in operasyon düzenlenen evinde 3 parça halinde, toplamda ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirilmişti.
Polis ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alınan ünlü şarkıcının emniyette verdiği ilk ifadesinde uyuşturucu maddeyi satmadığı sadece kullandığını söylemişti.
Ardından ünlü şarkıcı hakkında, savcılıkta ifade verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği haberi gelmişti.
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Hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanan ünlü şarkıcı Kalben serbest bırakıldı. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen olay da büyük ses getirdi tabii.
Serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklamasını yapan Kalben "kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Kalben'in videolu şekilde sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamasını da buradan dinleyebilirsiniz:
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