Fotoğrafı Kiminle Paylaştığı Belli Değil: Suikastçiyi Getiren Kuryeden 'Görev Tamam' Pozu!
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Tetikçiyi cinayetin işlendiği noktaya getiren motokurye, İstanbul'a kaçarken durduğu bir benzin istasyonunda 'görev tamam' pozu vermiş.
Kaynak: T24-Asuman Aranca
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.
30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'i öldürmek için gönderilen tetikçi Eray Özyağcı’yı olay yerine getiren motokuryenin fotoğrafına T24'ten Asuman Aranca ulaştı.
Cinayet sonrası İstanbul'a kaçan motokuryenin bir benzin istasyonunun tuvaletinde 'Görev Tamam' pozu verdiği görülüyor.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde saat 13.34 sıralarında Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ateş’i vuran tetikçi Özyağcı, kendisini olay yerine getiren motokurye Balkaya tarafından Gölbaşı-Haymana yolu üzerinde atıl durumda bulunan bir benzin istasyonu önünde bırakıldı.
Özyağcı’yı buradan Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu ortaya çıkan Tolgahan Demirbaş alırken, kurye Balkaya ise motoruyla İstanbul’a doğru harekete geçti. Tetikçi Özyağcı, yaklaşık 1.5 ay boyunca kayıplara karışırken, kaçmaya çalışan Balkaya ise aynı günün akşam saatlerinde Kocaeli’de yakalandı.
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