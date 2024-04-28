Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Fotoğrafı Kiminle Paylaştığı Belli Değil: Suikastçiyi Getiren Kuryeden 'Görev Tamam' Pozu!

Fotoğrafı Kiminle Paylaştığı Belli Değil: Suikastçiyi Getiren Kuryeden 'Görev Tamam' Pozu!

sinan ateş
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.04.2024 - 11:44

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Tetikçiyi cinayetin işlendiği noktaya getiren motokurye, İstanbul'a kaçarken durduğu bir benzin istasyonunda 'görev tamam' pozu vermiş. 

Kaynak: T24-Asuman Aranca

İçeriğin Devamı Aşağıda

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'i öldürmek için gönderilen tetikçi Eray Özyağcı’yı olay yerine getiren motokuryenin fotoğrafına T24'ten Asuman Aranca ulaştı.

30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'i öldürmek için gönderilen tetikçi Eray Özyağcı’yı olay yerine getiren motokuryenin fotoğrafına T24'ten Asuman Aranca ulaştı.

Cinayet sonrası İstanbul'a kaçan motokuryenin bir benzin istasyonunun tuvaletinde 'Görev Tamam' pozu verdiği görülüyor.

Cinayet sonrası İstanbul'a kaçan motokuryenin bir benzin istasyonunun tuvaletinde 'Görev Tamam' pozu verdiği görülüyor.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde saat 13.34 sıralarında Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ateş’i vuran tetikçi Özyağcı, kendisini olay yerine getiren motokurye Balkaya tarafından Gölbaşı-Haymana yolu üzerinde atıl durumda bulunan bir benzin istasyonu önünde bırakıldı. 

Özyağcı’yı buradan Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu ortaya çıkan Tolgahan Demirbaş alırken, kurye Balkaya ise motoruyla İstanbul’a doğru harekete geçti. Tetikçi Özyağcı, yaklaşık 1.5 ay boyunca kayıplara karışırken, kaçmaya çalışan Balkaya ise aynı günün akşam saatlerinde Kocaeli’de yakalandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın