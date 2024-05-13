İrlanda’da Bir Marketten 5 Euro’yla Yaptığı Alışverişle 5 Kişilik Yemek Hazırlayan Kadın Gündem Oldu

İrlanda’da meşhur bir marketten yaptığı alışverişi kayda alan kadın o anları paylaşmasıyla kısa sürede gündeme geldi. Çünkü yalnızca 5 Euro ile 5 kişilik yemek hazırlayabileceği malzeme almıştı.
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5 Euro’nun içerisinde tavuk da yer alıyordu ve kadın alışverişi sonucunda fırında tavuklu ve sebzeli yemek yaptı.
İzleyenler ise Türkiye ile kıyaslamadan edemedi. Yorumlarda buluşarak 5 Euro ile ya da 5 TL ile bunların yapılamadığını dile getirdi.
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