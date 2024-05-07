Bir İçerik Üreticisi Erkekleri Çekici Yapan Özellikleri Sıraladı: “Tek Elle Direksiyon Çevirebilmesi”

Bu sıralar sosyal medyada erkekleri ya da kadınları etkileyebilmek için verilen taktik videoları oldukça popüler. Neredeyse her içerik üreticisi bu konuyu ele alarak bir video çekerken bir içerik üreticisi daha bu konuya değindi.
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Genç kadın erkekleri çekici yapan özellikleri sıraladı. İlk sırada ise direksiyonu tek elle çevirebilmeleri yer alıyordu.
Ardında ise saat takmalarını, matematik bilmelerini ve iskambil kağıtlarını iyi karıştırabilmelerini ekledi.
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