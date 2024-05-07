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İşten Gelen Eşini Her Gün Kapıda Karşılayan Kadın Aşkıyla İzleyenleri İmrendirdi

İşten Gelen Eşini Her Gün Kapıda Karşılayan Kadın Aşkıyla İzleyenleri İmrendirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 22:05

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Bir kadın her gün işten gelen kocasını kapıda karşıladığı anları derleyip paylaşınca sosyal medyada viral oldu. Kadının dört gözle eşini beklediği ve görür görmez sarılarak hasret giderdiği anlara kalpler eridi.

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Sosyal medya kullanıcıları ise bu aşk karşısında yorumlarda buluştu.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu aşk karşısında yorumlarda buluştu.

İmrenen izleyiciler bu aşkların neslinin tükendiğini söylerken kimileri de kendi ilişkileriyle kıyasladı.

İmrenen izleyiciler bu aşkların neslinin tükendiğini söylerken kimileri de kendi ilişkileriyle kıyasladı.

İşte o anlar 👇

Videoya gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

Videoya gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

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