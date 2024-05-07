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Sevgilisinin Aldığı Yüzüğü Hiç Beklemediği Anda Abisi Öğrenen Kızın Takdir Edilesi İnkar Çabası

Sevgilisinin Aldığı Yüzüğü Hiç Beklemediği Anda Abisi Öğrenen Kızın Takdir Edilesi İnkar Çabası

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 21:01

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Bazen sırlarımız hiç beklemediğimiz anlarda ortaya çıkıveriyor ve o anlarda yaşanan gerginlik “anlatılmaz yaşanır” denilecek türden oluyor. Abisiyle sürpriz yumurta açtığı anları kayda alan genç bir kız da birebir bu anları yaşarken izleyenleri kahkahaya boğdu.

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Son zamanlarda sürpriz yumurtanın içine yüzük saklanması öylesine artışta olan bir hediye ki sosyal medyada sık sık görüyoruz.

Son zamanlarda sürpriz yumurtanın içine yüzük saklanması öylesine artışta olan bir hediye ki sosyal medyada sık sık görüyoruz.

Genç kız da abisiyle aldıkları sürpriz yumurtayı sevgilisinin aldığıyla karıştırınca yüzüğü abisi görmüş oldu.

Genç kız da abisiyle aldıkları sürpriz yumurtayı sevgilisinin aldığıyla karıştırınca yüzüğü abisi görmüş oldu.

Genç kızın takdir edilesi inkar çabası ise alkışları topladı. 👇

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