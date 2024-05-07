Hakkari’de Etkili Olan Yoğun Kar Yağışında Mahsur Kalan Kuzuları Kurtaran Öğretmenler Gönülleri Fethetti

Hakkari’de merkeze 13 km uzaklıkta yer alan Durankaya beldesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kuzularıyla mahsur kalan çobanı oradan geçen öğretmenler görünce hemen yardımlarına koştu. Yaşanan anlar izleyenlerin kalplerini ısıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İsmet Tatlı ve Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman kuzuları arabaya yerleştirdi ve korumaya aldı.
Kuzuları ölümden kurtararak okula getiren öğretmenler hayvanların bir kısmının telef olduğunu anlattı.
İşte tüm detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Allah razı olsun.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.