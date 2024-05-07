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Hakkari’de Etkili Olan Yoğun Kar Yağışında Mahsur Kalan Kuzuları Kurtaran Öğretmenler Gönülleri Fethetti

Hakkari’de Etkili Olan Yoğun Kar Yağışında Mahsur Kalan Kuzuları Kurtaran Öğretmenler Gönülleri Fethetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 20:06

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Hakkari’de merkeze 13 km uzaklıkta yer alan Durankaya beldesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kuzularıyla mahsur kalan çobanı oradan geçen öğretmenler görünce hemen yardımlarına koştu. Yaşanan anlar izleyenlerin kalplerini ısıttı.

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Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İsmet Tatlı ve Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman kuzuları arabaya yerleştirdi ve korumaya aldı.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İsmet Tatlı ve Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman kuzuları arabaya yerleştirdi ve korumaya aldı.

Kuzuları ölümden kurtararak okula getiren öğretmenler hayvanların bir kısmının telef olduğunu anlattı.

Kuzuları ölümden kurtararak okula getiren öğretmenler hayvanların bir kısmının telef olduğunu anlattı.

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