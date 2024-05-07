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KKTC Meclisinde Yaşanan Gergin Anlar İzleyenleri Güldürdü: “Kızma Bana”

KKTC Meclisinde Yaşanan Gergin Anlar İzleyenleri Güldürdü: “Kızma Bana”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 17:39

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KKTC’de meclis toplantısında üyeler arasında yaşanan tartışma anları izleyenleri güldürdü. Meclis üyelerinin birbirleriyle tartışırken dahi kibarlıklarını koruduğu anlar dikkat çekerken şiveleri de tebessüm ettirdi.

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Meclis üyelerinden biri kürsüde yer alan kişiye “Biz neyik burada?” diyerek isyan ediyordu.

Meclis üyelerinden biri kürsüde yer alan kişiye “Biz neyik burada?” diyerek isyan ediyordu.

Kürsüdeki kişinin ise “Kızma bana.” diyerek karşısındaki meclis üyesini sakinleştirmek istediği anlar objektiflere yansıdı.

Kürsüdeki kişinin ise “Kızma bana.” diyerek karşısındaki meclis üyesini sakinleştirmek istediği anlar objektiflere yansıdı.

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