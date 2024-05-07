KKTC Meclisinde Yaşanan Gergin Anlar İzleyenleri Güldürdü: “Kızma Bana”

KKTC’de meclis toplantısında üyeler arasında yaşanan tartışma anları izleyenleri güldürdü. Meclis üyelerinin birbirleriyle tartışırken dahi kibarlıklarını koruduğu anlar dikkat çekerken şiveleri de tebessüm ettirdi.
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Meclis üyelerinden biri kürsüde yer alan kişiye “Biz neyik burada?” diyerek isyan ediyordu.
Kürsüdeki kişinin ise “Kızma bana.” diyerek karşısındaki meclis üyesini sakinleştirmek istediği anlar objektiflere yansıdı.
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