“20 Senedir Kupa Yüzü Göremedik!” Diyen Fenerbahçe Taraftarı İsyan Ederek Takımı Bıraktığını Açıkladı

Doğduğundan beri Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı, Fenerbahçe’nin 20 senedir taraftarı mutlu etmediğini söyleyerek takımı bıraktığını açıkladı. Kendi formasını ve çocuğunun üzerindeki formayı çıkarıp atan adam viral oldu.