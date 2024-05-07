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“20 Senedir Kupa Yüzü Göremedik!” Diyen Fenerbahçe Taraftarı İsyan Ederek Takımı Bıraktığını Açıkladı

“20 Senedir Kupa Yüzü Göremedik!” Diyen Fenerbahçe Taraftarı İsyan Ederek Takımı Bıraktığını Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 17:03

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Doğduğundan beri Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı, Fenerbahçe’nin 20 senedir taraftarı mutlu etmediğini söyleyerek takımı bıraktığını açıkladı. Kendi formasını ve çocuğunun üzerindeki formayı çıkarıp atan adam viral oldu.

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20 senedir kupa yüzü görmediklerini söyleyen adam Fenerbahçe sebebiyle 5 kere televizyon kırdığını anlattı.

20 senedir kupa yüzü görmediklerini söyleyen adam Fenerbahçe sebebiyle 5 kere televizyon kırdığını anlattı.

“Saçım sakalım bembeyaz oldu.” cümlelerini de sözlerini ekleyen adam takımı edebiyen bıraktığını söyledi.

“Saçım sakalım bembeyaz oldu.” cümlelerini de sözlerini ekleyen adam takımı edebiyen bıraktığını söyledi.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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