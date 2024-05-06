Hıdırellez Dilekleri Bir Yandan Tuz Yiyip Uyuyanlar Bir Yandan: TikTok Kullanıcıları Yine Güldürmeyi Başardı

5 Mayıs gecesi Hıdırellez dilekleri için resim çizilmesi en sevilen geleneklerden diyebiliriz. Ancak son zamanlarda bu dileklere bir de ‘tuz ritüeli’ katıldı. “Gece yatmadan tuz yendiğinde rüyada su getiren kişi hayat arkadaşınızdır” tarzında cümleleri siz de duymuşsunuzdur.