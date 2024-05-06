Hıdırellez Dilekleri Bir Yandan Tuz Yiyip Uyuyanlar Bir Yandan: TikTok Kullanıcıları Yine Güldürmeyi Başardı

5 Mayıs gecesi Hıdırellez dilekleri için resim çizilmesi en sevilen geleneklerden diyebiliriz. Ancak son zamanlarda bu dileklere bir de ‘tuz ritüeli’ katıldı. “Gece yatmadan tuz yendiğinde rüyada su getiren kişi hayat arkadaşınızdır” tarzında cümleleri siz de duymuşsunuzdur.
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İşte TikTok kullanıcıları da Hıdırellez’in ve tuz ritüelinin tadını çıkaranlardan oldu. 👇
Hıdırellez uğruna içindeki ressamı çıkaranlar 👇
Hayatının aşkını öğrenecek olsa da yine de takıntısından vazgeçemeyenler 👇
Tabii bir de ritüelleri tam kurallarına göre uygulayanlar 👇
Rüya göreceğine şükretmek yerine beğenmeyenler 👇
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Ve daha nicesiyle gençler yine espritüelliğini konuşturdu. 👇
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