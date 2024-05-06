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Giyim Tarzlarıyla Akıllara Kazınan Ünlüleri Kombinlerinden Tahmin Edebilir misiniz?

Giyim Tarzlarıyla Akıllara Kazınan Ünlüleri Kombinlerinden Tahmin Edebilir misiniz?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 14:23

Ünlü şarkıcılarımız kendilerine has giyim tarzlarıyla insanın aklına öyle kazınıyor ki, ‘bunu kesin o giymiştir’ ya da ‘bu kıyafet tam onluk’ diyebiliyoruz. Bazen sadece bir renk, bir desen bile onların tarzını anımsatmaya yetebiliyor.

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Kombinlerinden ünlüleri tahmin etmeye çalışan kızların nokta atışı cevapları olduğu gibi bilemedikleri de oldu.

Kombinlerinden ünlüleri tahmin etmeye çalışan kızların nokta atışı cevapları olduğu gibi bilemedikleri de oldu.

Peki ya siz bu konuda iddialı mısınız? Yorumlarda buluşalım!

Peki ya siz bu konuda iddialı mısınız? Yorumlarda buluşalım!

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