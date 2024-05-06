Giyim Tarzlarıyla Akıllara Kazınan Ünlüleri Kombinlerinden Tahmin Edebilir misiniz?

Ünlü şarkıcılarımız kendilerine has giyim tarzlarıyla insanın aklına öyle kazınıyor ki, ‘bunu kesin o giymiştir’ ya da ‘bu kıyafet tam onluk’ diyebiliyoruz. Bazen sadece bir renk, bir desen bile onların tarzını anımsatmaya yetebiliyor.