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Kayseri’den Yozgat’a Taksiyle Giden Kadın 1800 TL Ödediğini Anlatınca Özellikle İstanbullulardan Tepki Geldi

Kayseri’den Yozgat’a Taksiyle Giden Kadın 1800 TL Ödediğini Anlatınca Özellikle İstanbullulardan Tepki Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 14:00

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Bir kadın servisi kaçırdığı için Kayseri’den Yozgat’a taksiyle gitmek zorunda kaldığı anları kaydetti. 1800 TL ödeyen kadın hayatında ilk defa taksiye bu kadar para verdiği için memnun değildi. Ancak genç kadının paylaşımına İstanbullulardan kısa sürede yanıtlar geldi.

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Genç kadın o anları “Siz taksiye ne kadar ödediniz?” sorusuyla paylaşmıştı.

Genç kadın o anları “Siz taksiye ne kadar ödediniz?” sorusuyla paylaşmıştı.

İstanbullular ise yorumlarda buluştu ve “Biz şehir içinde o fiyatı ödüyoruz sen azından şehir değiştirmişsin.” şeklinde yorumlar yaptı.

İstanbullular ise yorumlarda buluştu ve “Biz şehir içinde o fiyatı ödüyoruz sen azından şehir değiştirmişsin.” şeklinde yorumlar yaptı.

İşte detaylar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇
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ömer

Bacım sen gerizekalı mısın ? Tek başına taksiye bindiysen zaten konuşmaya hakkın yok 4-5 kişi olsa anlayacam mantıklı…Otobüse binseydin 300-400 lira öderdin…... Devamını Gör

hedefsizkitle

Şımarık git bi sonrakinde otobüse bin!

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