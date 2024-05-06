Kayseri’den Yozgat’a Taksiyle Giden Kadın 1800 TL Ödediğini Anlatınca Özellikle İstanbullulardan Tepki Geldi

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Genç kadın o anları “Siz taksiye ne kadar ödediniz?” sorusuyla paylaşmıştı.
İstanbullular ise yorumlarda buluştu ve “Biz şehir içinde o fiyatı ödüyoruz sen azından şehir değiştirmişsin.” şeklinde yorumlar yaptı.
İşte detaylar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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Bacım sen gerizekalı mısın ? Tek başına taksiye bindiysen zaten konuşmaya hakkın yok 4-5 kişi olsa anlayacam mantıklı…Otobüse binseydin 300-400 lira öderdin…... Devamını Gör
Şımarık git bi sonrakinde otobüse bin!
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