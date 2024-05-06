Kayseri’den Yozgat’a Taksiyle Giden Kadın 1800 TL Ödediğini Anlatınca Özellikle İstanbullulardan Tepki Geldi

Bir kadın servisi kaçırdığı için Kayseri’den Yozgat’a taksiyle gitmek zorunda kaldığı anları kaydetti. 1800 TL ödeyen kadın hayatında ilk defa taksiye bu kadar para verdiği için memnun değildi. Ancak genç kadının paylaşımına İstanbullulardan kısa sürede yanıtlar geldi.