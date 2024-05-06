Lunaparkı Adeta Eve Taşıyan Anne Kızına Heyecan Dolu Anlar Yaşattı

Annelerin çocuklarını eğlendirebilmek için tüm yaratıcılıklarını ortaya koymaları paha biçilemez bir değere sahip. Bir anne de kızına ekrandan hız treni görüntüleri açıp, ardından ise o heyecanı bizzat kendi yaşattı. Tatlı kızın adeta gerçekmişçesine korktuğu ve güldüğü anlar kalpleri eritti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yaratıcı anne sandalyeyi ters çevirmiş üstüne de kızını oturtmuştu.
Tatlı kız sandalyenin ön ayaklarını tutarken annesi de arka ayaklarını tutarak yön veriyor ve sallıyordu.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.