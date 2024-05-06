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Lunaparkı Adeta Eve Taşıyan Anne Kızına Heyecan Dolu Anlar Yaşattı

Lunaparkı Adeta Eve Taşıyan Anne Kızına Heyecan Dolu Anlar Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 11:35

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Annelerin çocuklarını eğlendirebilmek için tüm yaratıcılıklarını ortaya koymaları paha biçilemez bir değere sahip. Bir anne de kızına ekrandan hız treni görüntüleri açıp, ardından ise o heyecanı bizzat kendi yaşattı. Tatlı kızın adeta gerçekmişçesine korktuğu ve güldüğü anlar kalpleri eritti.

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Yaratıcı anne sandalyeyi ters çevirmiş üstüne de kızını oturtmuştu.

Yaratıcı anne sandalyeyi ters çevirmiş üstüne de kızını oturtmuştu.

Tatlı kız sandalyenin ön ayaklarını tutarken annesi de arka ayaklarını tutarak yön veriyor ve sallıyordu.

Tatlı kız sandalyenin ön ayaklarını tutarken annesi de arka ayaklarını tutarak yön veriyor ve sallıyordu.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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