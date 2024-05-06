Lunaparkı Adeta Eve Taşıyan Anne Kızına Heyecan Dolu Anlar Yaşattı

Annelerin çocuklarını eğlendirebilmek için tüm yaratıcılıklarını ortaya koymaları paha biçilemez bir değere sahip. Bir anne de kızına ekrandan hız treni görüntüleri açıp, ardından ise o heyecanı bizzat kendi yaşattı. Tatlı kızın adeta gerçekmişçesine korktuğu ve güldüğü anlar kalpleri eritti.