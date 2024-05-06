Enerji Çalışmalarından Görüntüler Yine Gündem Oldu O Anlar İzleyicileri Sorgulattı

Gün geçmiyor ki yeni bir enerji çalışması meşhur olmasın. Şimdilerde de Bio-Enerji çalışmalarından görüntüler konuşuluyor. Eğitmen eşliğinde iki kişinin gerçekleştirdiği çalışma esnasında “duygu sağaltımı” yapılırken danışan kadının yere yığıldığı anlar gündemde.
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Çalışmayı gerçekleştiren kişinin elleriyle adeta diğer kadından bir şeyler çekiyormuşçasına hareketleri vardı.
Danışan kadın ise önce sesler çıkarmaya başladı ardından ise yere yığıldı.
İşte o anlar 👇
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