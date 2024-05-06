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Enerji Çalışmalarından Görüntüler Yine Gündem Oldu O Anlar İzleyicileri Sorgulattı

Enerji Çalışmalarından Görüntüler Yine Gündem Oldu O Anlar İzleyicileri Sorgulattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 10:28

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Gün geçmiyor ki yeni bir enerji çalışması meşhur olmasın. Şimdilerde de Bio-Enerji çalışmalarından görüntüler konuşuluyor. Eğitmen eşliğinde iki kişinin gerçekleştirdiği çalışma esnasında “duygu sağaltımı” yapılırken danışan kadının yere yığıldığı anlar gündemde.

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Çalışmayı gerçekleştiren kişinin elleriyle adeta diğer kadından bir şeyler çekiyormuşçasına hareketleri vardı.

Çalışmayı gerçekleştiren kişinin elleriyle adeta diğer kadından bir şeyler çekiyormuşçasına hareketleri vardı.

Danışan kadın ise önce sesler çıkarmaya başladı ardından ise yere yığıldı.

Danışan kadın ise önce sesler çıkarmaya başladı ardından ise yere yığıldı.

İşte o anlar 👇

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