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Kiviye Ağda Yapan İçerik Üreticisi Sosyal Medyada Gündem Oldu: “Evde Yalnızken Benim Aktiviteler”

Kiviye Ağda Yapan İçerik Üreticisi Sosyal Medyada Gündem Oldu: “Evde Yalnızken Benim Aktiviteler”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 12:00

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@celineyardimj adlı kullanıcı adıyla TikTok hesabından içerikler üreten Selin Yardımcı, sık sık videolarıyla gündeme gelerek izleyenleri şaşırtabiliyor. İçerik üreticisi şimdilerde de kiviye ağda yaptığı bir videosuyla viral olmuş durumda.

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Kiviyi turşuda kullanmak için tıraş ederken ağda yapılsa nasıl olurdu sorusu aklına gelince işe koyulan Selin Yardımcı, kiviye ağda yaptı.

Kiviyi turşuda kullanmak için tıraş ederken ağda yapılsa nasıl olurdu sorusu aklına gelince işe koyulan Selin Yardımcı, kiviye ağda yaptı.

Hem kendini hem de izleyicileri güldüren içerik üreticisi o anları “Denemeseydim çatlardım.” notuyla paylaştı.

Hem kendini hem de izleyicileri güldüren içerik üreticisi o anları “Denemeseydim çatlardım.” notuyla paylaştı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise birbirinden yaratıcıydı. 👇

Gelen yorumlar ise birbirinden yaratıcıydı. 👇

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