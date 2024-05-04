Kiviye Ağda Yapan İçerik Üreticisi Sosyal Medyada Gündem Oldu: “Evde Yalnızken Benim Aktiviteler”

@celineyardimj adlı kullanıcı adıyla TikTok hesabından içerikler üreten Selin Yardımcı, sık sık videolarıyla gündeme gelerek izleyenleri şaşırtabiliyor. İçerik üreticisi şimdilerde de kiviye ağda yaptığı bir videosuyla viral olmuş durumda.
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Kiviyi turşuda kullanmak için tıraş ederken ağda yapılsa nasıl olurdu sorusu aklına gelince işe koyulan Selin Yardımcı, kiviye ağda yaptı.
Hem kendini hem de izleyicileri güldüren içerik üreticisi o anları “Denemeseydim çatlardım.” notuyla paylaştı.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise birbirinden yaratıcıydı. 👇
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