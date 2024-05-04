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Bir Hoca Gece 3’te Arayıp Gusül Abdesti Soranlara İsyan Etti: “Keyfi Sen Yaptın Cezasını Ben mi Çekeyim?”

Bir Hoca Gece 3’te Arayıp Gusül Abdesti Soranlara İsyan Etti: “Keyfi Sen Yaptın Cezasını Ben mi Çekeyim?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 10:28

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Şanlıurfa’nın tanınan hocalarından Mehmet Emin Kutluay, gece geç saatlerde arayan vatandaşlar olduğunu söyleyerek bu duruma karşı rahatsızlığını dile getirdi. Kutluay, her gece telefonu çaldığında akrabalarıyla ilgili kötü durumlar yaşanmış olabileceğini düşünüp telefonu telaşla açtığını anlattı.

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Ancak arayanların danışanlar olduğunu söyledi ve “Gece 3’te arıyorlar, ‘Hocam gusül abdesti aldım, ayağımı yıkamayı unuttum’ diyorlar.” sözlerini ekledi.

Ancak arayanların danışanlar olduğunu söyledi ve “Gece 3’te arıyorlar, ‘Hocam gusül abdesti aldım, ayağımı yıkamayı unuttum’ diyorlar.” sözlerini ekledi.

Ardındansa “Kardeşim keyfi sen yaptın, cezasını ben mi çekeyim?” şeklinde düşüncesini belirtti.

Ardındansa “Kardeşim keyfi sen yaptın, cezasını ben mi çekeyim?” şeklinde düşüncesini belirtti.

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