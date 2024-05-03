Estetik Yaptıran Mahmut Tuncer’den Monopoly’de Sevgilisine 1 TL Borç Yazan Adama Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Estetik Yaptıran Mahmut Tuncer’den Monopoly’de Sevgilisine 1 TL Borç Yazan Adama Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bitmeksizin esprilere ev sahipliği yapan Twitter’da bakalım son 24 saatte en çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Ve başlıyoruz!
Hepimizin aklında bir sima yok mu zaten?
Oyunda bile mi?
Yukarıda yer alan mesajdaki hanımefendi haline şükretmeli.
Merhaba bize de bi’ uğramanız mümkün mü?
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Makbul olanı böylesi.
Tarafını seç.
Gözüm bi’ yerden ısıyor ama çıkaramadım, ya siz?
Ah babalar, babalarımız…
Şey nesli tükendi dendi en son ama?
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