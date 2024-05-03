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Estetik Yaptıran Mahmut Tuncer’den Monopoly’de Sevgilisine 1 TL Borç Yazan Adama Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Estetik Yaptıran Mahmut Tuncer’den Monopoly’de Sevgilisine 1 TL Borç Yazan Adama Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 17:49

Bitmeksizin esprilere ev sahipliği yapan Twitter’da bakalım son 24 saatte en çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Ve başlıyoruz!

Ve başlıyoruz!
twitter.com

Hepimizin aklında bir sima yok mu zaten?

Hepimizin aklında bir sima yok mu zaten?
twitter.com

Oyunda bile mi?

Oyunda bile mi?
twitter.com

Yukarıda yer alan mesajdaki hanımefendi haline şükretmeli.

Yukarıda yer alan mesajdaki hanımefendi haline şükretmeli.
twitter.com

Merhaba bize de bi’ uğramanız mümkün mü?

Merhaba bize de bi’ uğramanız mümkün mü?
twitter.com
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Makbul olanı böylesi.

Makbul olanı böylesi.
twitter.com

Tarafını seç.

Tarafını seç.
twitter.com

Gözüm bi’ yerden ısıyor ama çıkaramadım, ya siz?

Gözüm bi’ yerden ısıyor ama çıkaramadım, ya siz?
twitter.com

Ah babalar, babalarımız…

Ah babalar, babalarımız…
twitter.com

Şey nesli tükendi dendi en son ama?

Şey nesli tükendi dendi en son ama?
twitter.com
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Yarın daha niceleriyle görüşmek üzere… 👋

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