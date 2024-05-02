Evleneceğiniz Kişiyi Hıdırellezde Rüyanızda Görmeniz İçin Tarif Veren Kişi Beyninizi Yakacak

Evlenmek isteyenler, evlililik planları yapanlar ya da sadece evleneceği kişiyi merak edenler, özellikle Hıdırellez'de birbirinden farklı ritüeller ile bu kişiyi öğrenmek istiyorlar.

Örneğin Hıdırellez günü gece tuz yiyerek uyumak, sizin rüyanızda evleneceğiniz kişiyi görmenizi sağlayabilir.