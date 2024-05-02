Evleneceğiniz Kişiyi Hıdırellezde Rüyanızda Görmeniz İçin Tarif Veren Kişi Beyninizi Yakacak
Evleneceğiniz Kişiyi Hıdırellezde Rüyanızda Görmeniz İçin Tarif Veren Kişi Beyninizi Yakacak
Hıdırellez'de birbirinden farklı ritüeller ile evleneceğiniz kişiyi görebileceğinize dair inanışlar bulunuyor. Tuz ritüelini duymuş olabilirsiniz. Birazdan okuyacağınız 'elma ritüeli' ise beyninizi yakacak.
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Hıdırellez'de özellikle evliliğe yönelik birbirinden farklı ritüeller bulunuyor.
Peki Hıdırellez'de bir elma ile de evleneceğiniz kişiyi görebileceğinizi biliyor muydunuz?
Peki sosyal medya kullanıcıları bu duruma ne diyor?
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Arkadaşlar elmayı ben de yapacağım, kızmayın 🙄😁
bitmedi batıl inançlarınız awk
Peki rüyamda gördüğüm kişiyle cinsel ilişkiye girsem gerdek gecesini de görmüş olur muyum?
Elma amasya elma'sı olsa olur mu?