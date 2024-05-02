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Evleneceğiniz Kişiyi Hıdırellezde Rüyanızda Görmeniz İçin Tarif Veren Kişi Beyninizi Yakacak

Evleneceğiniz Kişiyi Hıdırellezde Rüyanızda Görmeniz İçin Tarif Veren Kişi Beyninizi Yakacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.05.2024 - 17:37

Hıdırellez'de birbirinden farklı ritüeller ile evleneceğiniz kişiyi görebileceğinize dair inanışlar bulunuyor. Tuz ritüelini duymuş olabilirsiniz. Birazdan okuyacağınız 'elma ritüeli' ise beyninizi yakacak.

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Hıdırellez'de özellikle evliliğe yönelik birbirinden farklı ritüeller bulunuyor.

Hıdırellez'de özellikle evliliğe yönelik birbirinden farklı ritüeller bulunuyor.

Evlenmek isteyenler, evlililik planları yapanlar ya da sadece evleneceği kişiyi merak edenler, özellikle Hıdırellez'de birbirinden farklı ritüeller ile bu kişiyi öğrenmek istiyorlar. 

Örneğin Hıdırellez günü gece tuz yiyerek uyumak, sizin rüyanızda evleneceğiniz kişiyi görmenizi sağlayabilir.

Peki Hıdırellez'de bir elma ile de evleneceğiniz kişiyi görebileceğinizi biliyor muydunuz?

Peki Hıdırellez'de bir elma ile de evleneceğiniz kişiyi görebileceğinizi biliyor muydunuz?
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Bu ritüeli tamamlamak için elmayı soyup yemeniz ve ardından dua ve niyet ederek elmanın kabuğunu yastık altına koymanız gerekiyor. 

Ritüelin ardından rüyanızda evleneceğiniz kişiyi göreceğiniz iddia ediliyor.

Peki sosyal medya kullanıcıları bu duruma ne diyor?

Peki sosyal medya kullanıcıları bu duruma ne diyor?
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seremonix

Arkadaşlar elmayı ben de yapacağım, kızmayın 🙄😁

alonedark1~

bitmedi batıl inançlarınız awk

Yusuf

Peki rüyamda gördüğüm kişiyle cinsel ilişkiye girsem gerdek gecesini de görmüş olur muyum?

Yusuf

Elma amasya elma'sı olsa olur mu?