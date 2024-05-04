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Özel Sektörde Çalıştığı İşinden İstifa Eden Kadın Sevincini Paylaşmasıyla İzleyenleri Duygularına Ortak Etti

Özel Sektörde Çalıştığı İşinden İstifa Eden Kadın Sevincini Paylaşmasıyla İzleyenleri Duygularına Ortak Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 14:14

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@ozlem.ucel adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, 08.00-18.00 çalıştığı işinden istifa ettiği anların sevincini paylaşmak için paylaşım yaptı. Genç kadının mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

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Çalıştığı işten ayrılışını kollarından kelepçeden kurtulmak şeklinde betimleyen genç kadına izleyicilerden de destek geldi.

Çalıştığı işten ayrılışını kollarından kelepçeden kurtulmak şeklinde betimleyen genç kadına izleyicilerden de destek geldi.

Bırakabildiği için onu şanslı görenler ve istifa isteklerini dile getirenler yorumlarda buluştu.

Bırakabildiği için onu şanslı görenler ve istifa isteklerini dile getirenler yorumlarda buluştu.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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