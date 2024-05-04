Özel Sektörde Çalıştığı İşinden İstifa Eden Kadın Sevincini Paylaşmasıyla İzleyenleri Duygularına Ortak Etti

@ozlem.ucel adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, 08.00-18.00 çalıştığı işinden istifa ettiği anların sevincini paylaşmak için paylaşım yaptı. Genç kadının mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
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Çalıştığı işten ayrılışını kollarından kelepçeden kurtulmak şeklinde betimleyen genç kadına izleyicilerden de destek geldi.
Bırakabildiği için onu şanslı görenler ve istifa isteklerini dile getirenler yorumlarda buluştu.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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