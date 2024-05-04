Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Maaş Beklentileriyle Gündem Oldu: “150 Bin Falan Olursa Düşünürüz”

Bu sıralar sosyal medyada sık sık öğrencilerin maaş beklentilerini açıkladıkları video içerikleri görüyoruz. Şimdilerde de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin maaş beklenti videosu viral. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Videoya bakıldığında öğrencilerin genel itibariyle başlangıç için 60-70 bin TL aralığında maaş beklentisine sahip olduğu görüldü.
Ancak bazı öğrencilerin 7 bin Euro, 10 bin Dolar, 100-150 bin TL aralıklarını belirtmesi garipsendi.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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