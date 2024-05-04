Görüş Bildir
Haberler
Video
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Maaş Beklentileriyle Gündem Oldu: “150 Bin Falan Olursa Düşünürüz”

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Maaş Beklentileriyle Gündem Oldu: “150 Bin Falan Olursa Düşünürüz”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 12:54

İçerik Devam Ediyor

Bu sıralar sosyal medyada sık sık öğrencilerin maaş beklentilerini açıkladıkları video içerikleri görüyoruz. Şimdilerde de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin maaş beklenti videosu viral. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Videoya bakıldığında öğrencilerin genel itibariyle başlangıç için 60-70 bin TL aralığında maaş beklentisine sahip olduğu görüldü.

Videoya bakıldığında öğrencilerin genel itibariyle başlangıç için 60-70 bin TL aralığında maaş beklentisine sahip olduğu görüldü.

Ancak bazı öğrencilerin 7 bin Euro, 10 bin Dolar, 100-150 bin TL aralıklarını belirtmesi garipsendi.

Ancak bazı öğrencilerin 7 bin Euro, 10 bin Dolar, 100-150 bin TL aralıklarını belirtmesi garipsendi.

İşte tüm detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın