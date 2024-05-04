Rübik Küplerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Portresini Yapan Genç Yeteneğiyle Alkışları Topladı

Rübik küplerle portreler yapan yabancı bir fenomen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini paylaşınca gündeme geldi. Adım adım rübik küpleri yerleştiren fenomenin elde ettiği sonuç görenleri şaşırttı.
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İzleyiciler başlangıçta olacak mı olmayacak mı diye düşüncelere dalsa da sonuç oldukça başarılıydı.
Portre için 33x44 rübik küp kullanan gence beğeniler yağdı.
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Hangi yetenek ?! Sadece reisi yaptı diye mi yetenekli oldu¿
Boş işler bakanı olmayı hak etti
Kaderde tayyibi termal kamerayla görmek de varmış :))))