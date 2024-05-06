Kısmetse Olur Batuhan Berke ve Atavratmiyav’ın “Sınıfsal mı Değil mi?” Oynadığı Anlar
Kısmetse Olur Batuhan Berke ve Atavratmiyav’ın “Sınıfsal mı Değil mi?” Oynadığı Anlar
Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Batuhan Berke ve TikTok fenomeni Atavratmiyav, “Sınıfsal mı değil mi?” oynadıkları anlarla beğenileri topladılar. Son zamanlarda neredeyse birçok konuda sınıfsal mı değil mi şeklinde tartışmalar sürerken bakalım siz neler düşüneceksiniz.
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İkilinin oynadığı anlarda hemfikir oldukları örnekler de vardı aynı düşünmedikleri de.
Meşhur arabalı yataklar, pastel boyalar, flütler ve dahası cevaplarınızı bekliyor. Yorumlarda buluşalım!
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