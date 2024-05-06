Kısmetse Olur Batuhan Berke ve Atavratmiyav’ın “Sınıfsal mı Değil mi?” Oynadığı Anlar

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Batuhan Berke ve TikTok fenomeni Atavratmiyav, “Sınıfsal mı değil mi?” oynadıkları anlarla beğenileri topladılar. Son zamanlarda neredeyse birçok konuda sınıfsal mı değil mi şeklinde tartışmalar sürerken bakalım siz neler düşüneceksiniz.