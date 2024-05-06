Bir Çocuk Doktoru Ürtiker Sebebiyle Çocuklarına Sıcak Şiş ve Jiletle Müdahale Edenler Olduğunu Anlattı

Çocuk doktoru Nursel Tekin, bazı ebeveynlerin çocuklarında ürtikel ve kaşınma şikayetleri olduğunda kendi kendilerine müdahale ettiklerini anlattı. Çocuklarına ürtikelin ve kaşınmanın geçmesi için sıcak şiş basanlar olduğunu, jiletle çizik atanlar olduğunu anlattı.
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Doktor Nursel Tekin bunu muayeneye gelen bir hasta üzerinden gösterdi çünkü hastada da sıcak şiş sebebiyle kalan bir iz mevcuttu.
Bunun yaygın bit batıl inanç olduğunu söyleyen Tekin jiletin ise sarılık geçsin diye kullanıldığını söyledi ve asla yapılmaması gerektiğini de ekledi.
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