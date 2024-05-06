Bir Çocuk Doktoru Ürtiker Sebebiyle Çocuklarına Sıcak Şiş ve Jiletle Müdahale Edenler Olduğunu Anlattı

Çocuk doktoru Nursel Tekin, bazı ebeveynlerin çocuklarında ürtikel ve kaşınma şikayetleri olduğunda kendi kendilerine müdahale ettiklerini anlattı. Çocuklarına ürtikelin ve kaşınmanın geçmesi için sıcak şiş basanlar olduğunu, jiletle çizik atanlar olduğunu anlattı.