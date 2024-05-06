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Barış Manço Söyleyen Ekip 23 Yıl Sonra Yeniden Bir Araya Geldi ve Etkileyici Anlar Yaşandı!

Barış Manço Söyleyen Ekip 23 Yıl Sonra Yeniden Bir Araya Geldi ve Etkileyici Anlar Yaşandı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 16:26

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Geçtiğimiz haftalarda 2001 yılından bir video epey gündem olmuştu. Altı kişilik bir arkadaş grubuna ait olan videoda önde duran genç Barış Manço’dan “Halhal” şarkısını söylüyor arkasında yer alan arkadaşları da ona eşlik ediyordu. Bu etkileyici video herkesi geçmişe güzel bir yolculuğa çıkarmıştı.

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Şimdiler de o ekip yeniden bir araya gelerek aynı videoyu çektiler.

Şimdiler de o ekip yeniden bir araya gelerek aynı videoyu çektiler.

Samimiyetlerini hala korumaları, enerjileri ve daha nicesiyle yeniden gündeme gelen ekibe beğeniler yağdı.

Samimiyetlerini hala korumaları, enerjileri ve daha nicesiyle yeniden gündeme gelen ekibe beğeniler yağdı.

Kaynak: @merveakyuz @jsmineee @dilekgezicinak @eralpsoy @mustafaozgal

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