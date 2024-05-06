Barış Manço Söyleyen Ekip 23 Yıl Sonra Yeniden Bir Araya Geldi ve Etkileyici Anlar Yaşandı!

Geçtiğimiz haftalarda 2001 yılından bir video epey gündem olmuştu. Altı kişilik bir arkadaş grubuna ait olan videoda önde duran genç Barış Manço’dan “Halhal” şarkısını söylüyor arkasında yer alan arkadaşları da ona eşlik ediyordu. Bu etkileyici video herkesi geçmişe güzel bir yolculuğa çıkarmıştı.