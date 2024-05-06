Enerjisiyle Tüm Şantiyenin Modunu Yükselten “Birol Abi” Size de Tebessüm Ettirecek

@samiarslann adlı TikTok hesabından şantiyede geçirdiği renkli anları paylaşan Sami Arslan, eğlenceli ortamıyla günden güne viral oluyor. Bu eğlenceli ortamı sağlayanlar ise tüm ekip olmakla birlikte özellikle Birol adlı işçi.
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Kendisinin öylesine pozitif bir enerjisi var ki yanındakiler kahkahalara doyamıyor.
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Eğlenceli kimliğiyle izleyicileri de etkisi altına alan Birol abiye beğeniler ve yorumlar yağıyor.
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Bu gidişle sevilen yeni isimlerden olmaya aday olan Birol abi hepimizin yanında yöresinde olmasına ihtiyaç duyduğumuz türden neşeye sahip. 👇
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Kendisine gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde. 👇
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