Görüş Bildir
Haberler
Video
Enerjisiyle Tüm Şantiyenin Modunu Yükselten “Birol Abi” Size de Tebessüm Ettirecek

Enerjisiyle Tüm Şantiyenin Modunu Yükselten “Birol Abi” Size de Tebessüm Ettirecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 17:36

İçerik Devam Ediyor

@samiarslann adlı TikTok hesabından şantiyede geçirdiği renkli anları paylaşan Sami Arslan, eğlenceli ortamıyla günden güne viral oluyor. Bu eğlenceli ortamı sağlayanlar ise tüm ekip olmakla birlikte özellikle Birol adlı işçi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kendisinin öylesine pozitif bir enerjisi var ki yanındakiler kahkahalara doyamıyor.

Kendisinin öylesine pozitif bir enerjisi var ki yanındakiler kahkahalara doyamıyor.

👇

Eğlenceli kimliğiyle izleyicileri de etkisi altına alan Birol abiye beğeniler ve yorumlar yağıyor.

Eğlenceli kimliğiyle izleyicileri de etkisi altına alan Birol abiye beğeniler ve yorumlar yağıyor.

👇

Bu gidişle sevilen yeni isimlerden olmaya aday olan Birol abi hepimizin yanında yöresinde olmasına ihtiyaç duyduğumuz türden neşeye sahip. 👇

Bu gidişle sevilen yeni isimlerden olmaya aday olan Birol abi hepimizin yanında yöresinde olmasına ihtiyaç duyduğumuz türden neşeye sahip. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

Kendisine gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde. 👇

Kendisine gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde. 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
SO_FAR_SO_GOOD

her boku meşhur edin.

o. k.

İş güvenliği önemli