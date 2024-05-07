Çin’deki Lunaparkta Yer Alan Hız Treninden Görüntüler Adeta Nefesinizi Kesecek

Çin’in Chongqing şehrinde yer alan bir lunaparkın hız treninden görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede viral oldu. Binmek için insanın iki kere düşünmesi gereken trenin baş döndürücü anları izleyenlerin nabzını yükseltti.
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Trenin hem hızı hem de rayları oldukça korkutucuydu.
Binenlerin yüzleri gülüyor olsa da hepsinde bir korkunun hakim olduğu kesindi.
İşte o anlar 👇
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