Araştırma: Türkiye'de Hangi Yaş Grubu Kime Oy Veriyor?
Araştırma: Türkiye'de Hangi Yaş Grubu Kime Oy Veriyor?
Metropoll Araştırma, Türkiye'de hangi partinin hangi yaş aralığında ne kadar oy aldığına dair yaptığı son anketin sonuçlarını yayınladı.
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Metropoll Araştırma'nın Nisan ayı seçim anketinde yaşlara göre oy dağılımları dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.
18-24 yaş arasında en yüksek oyu alan parti yüzde 19,2 ile CHP çıkarken yüzde 13,9 ile AK Parti ikinci oldu.
Zafer Partisi ise 18-24 grubunda yüzde 12 gibi oldukça yüksek oy oranına ulaşmayı başardı.
AK Parti, 35-44 ile 45-54 yaş gruplarında CHP'nin önünde yer alarak birinci parti oldu.
MHP en yüksek oy oranına yüzde 7,3 ile 25-34 yaş grubu aralığında ulaştı. DEM Parti'nin de yüzde 7.1 ile en yüksek oyunu bu yaş aralığında aldığı görüldü.
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Metropoll Araştırma'nın yaş aralıklarına göre oy verme oranlarına ilişkin anketinde genel görünüm şöyle: 👇
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