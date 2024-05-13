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Araştırma: Türkiye'de Hangi Yaş Grubu Kime Oy Veriyor?

Araştırma: Türkiye'de Hangi Yaş Grubu Kime Oy Veriyor?

anket Oy oranı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.05.2024 - 11:47

Metropoll Araştırma, Türkiye'de hangi partinin hangi yaş aralığında ne kadar oy aldığına dair yaptığı son anketin sonuçlarını yayınladı. 

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Metropoll Araştırma'nın Nisan ayı seçim anketinde yaşlara göre oy dağılımları dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

Metropoll Araştırma'nın Nisan ayı seçim anketinde yaşlara göre oy dağılımları dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

28 ilde 2235 kişi ile yapılan ankette farklı yaş gruplarından insanlara 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

18-24 yaş arasında en yüksek oyu alan parti yüzde 19,2 ile CHP çıkarken yüzde 13,9 ile AK Parti ikinci oldu.

18-24 yaş arasında en yüksek oyu alan parti yüzde 19,2 ile CHP çıkarken yüzde 13,9 ile AK Parti ikinci oldu.

Bu yaş grubu aynı zamanda AK Parti'nin en düşük oy oranına sahip olduğu aralık.

Zafer Partisi ise 18-24 grubunda yüzde 12 gibi oldukça yüksek oy oranına ulaşmayı başardı.

Zafer Partisi ise 18-24 grubunda yüzde 12 gibi oldukça yüksek oy oranına ulaşmayı başardı.

AK Parti, 35-44 ile 45-54 yaş gruplarında CHP'nin önünde yer alarak birinci parti oldu.

AK Parti, 35-44 ile 45-54 yaş gruplarında CHP'nin önünde yer alarak birinci parti oldu.
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MHP en yüksek oy oranına yüzde 7,3 ile 25-34 yaş grubu aralığında ulaştı. DEM Parti'nin de yüzde 7.1 ile en yüksek oyunu bu yaş aralığında aldığı görüldü.

MHP en yüksek oy oranına yüzde 7,3 ile 25-34 yaş grubu aralığında ulaştı. DEM Parti'nin de yüzde 7.1 ile en yüksek oyunu bu yaş aralığında aldığı görüldü.
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Metropoll Araştırma'nın yaş aralıklarına göre oy verme oranlarına ilişkin anketinde genel görünüm şöyle: 👇

Metropoll Araştırma'nın yaş aralıklarına göre oy verme oranlarına ilişkin anketinde genel görünüm şöyle: 👇

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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