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İsrail’e Kamikaze İHA Saldırısı: Netanyahu'nun Evi mi Hedef Alındı?

İsrail’e Kamikaze İHA Saldırısı: Netanyahu'nun Evi mi Hedef Alındı?

İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.10.2024 - 10:01 Son Güncelleme: 19.10.2024 - 10:54

Lübnan’da bulunan Hizbullah, bu sabah saatlerinde İsrail’e doğru 4 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. İsrail güçleri, 3 İHA’yı havada imha ederken, bir İHA’nın İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da yaşadığı Sezariye bölgesinde bir eve isabet ettiği öğrenildi. Bölge, İsrail güvenlik güçleri tarafından ulaşıma kapatıldı.

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İsrail, Gazze’de yaptığı katliama devam ederken, Lübnan’a da birçok hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail, Gazze’de yaptığı katliama devam ederken, Lübnan’a da birçok hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail’in, Lübnan’a kara harekatı da düzenlemeye çalıştığı ancak şiddetli direniş nedeniyle ciddi kayıplar verdiği iddia ediliyor.

İsrail’in, Lübnan’a kara harekatı da düzenlemeye çalıştığı ancak şiddetli direniş nedeniyle ciddi kayıplar verdiği iddia ediliyor.

Bu sabah saatlerinde ise Hizbullah, İsrail topraklarına 4 kamikaze İHA ile saldırı düzenledi.

Bu sabah saatlerinde ise Hizbullah, İsrail topraklarına 4 kamikaze İHA ile saldırı düzenledi.

Yaklaşık 70 km mesafe uçan İHA'lardan üçü havada imha edilirken biri Netanyahu'nun evinin bulunduğu bölgede bir binaya isabet etti.

Yaklaşık 70 km mesafe uçan İHA'lardan üçü havada imha edilirken biri Netanyahu'nun evinin bulunduğu bölgede bir binaya isabet etti.

Olay yerinden görüntüler

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Kamikaze İHA'nın havadaki görüntüsü

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