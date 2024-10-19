İsrail’e Kamikaze İHA Saldırısı: Netanyahu'nun Evi mi Hedef Alındı?

Lübnan’da bulunan Hizbullah, bu sabah saatlerinde İsrail’e doğru 4 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. İsrail güçleri, 3 İHA’yı havada imha ederken, bir İHA’nın İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da yaşadığı Sezariye bölgesinde bir eve isabet ettiği öğrenildi. Bölge, İsrail güvenlik güçleri tarafından ulaşıma kapatıldı.