İsrail’e Kamikaze İHA Saldırısı: Netanyahu'nun Evi mi Hedef Alındı?
İsrail’e Kamikaze İHA Saldırısı: Netanyahu'nun Evi mi Hedef Alındı?
Lübnan’da bulunan Hizbullah, bu sabah saatlerinde İsrail’e doğru 4 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. İsrail güçleri, 3 İHA’yı havada imha ederken, bir İHA’nın İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da yaşadığı Sezariye bölgesinde bir eve isabet ettiği öğrenildi. Bölge, İsrail güvenlik güçleri tarafından ulaşıma kapatıldı.
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İsrail, Gazze’de yaptığı katliama devam ederken, Lübnan’a da birçok hava saldırısı düzenlemişti.
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İsrail’in, Lübnan’a kara harekatı da düzenlemeye çalıştığı ancak şiddetli direniş nedeniyle ciddi kayıplar verdiği iddia ediliyor.
Bu sabah saatlerinde ise Hizbullah, İsrail topraklarına 4 kamikaze İHA ile saldırı düzenledi.
Yaklaşık 70 km mesafe uçan İHA'lardan üçü havada imha edilirken biri Netanyahu'nun evinin bulunduğu bölgede bir binaya isabet etti.
Olay yerinden görüntüler
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Kamikaze İHA'nın havadaki görüntüsü
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