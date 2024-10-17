İsrail’den Gazze’de Bir Katliam Daha: Sivillerin Sığındığı Okul Bombalandı
İsrail’den Gazze’de Bir Katliam Daha: Sivillerin Sığındığı Okul Bombalandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filistin haber ajansı WAFA, İsrail’in Gazze’de yaptığı son katliamı dünyaya duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyini 13 gündür kuşatma altında tutarak bölge halkını göçe zorluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın