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İsrail’den Gazze’de Bir Katliam Daha: Sivillerin Sığındığı Okul Bombalandı

İsrail’den Gazze’de Bir Katliam Daha: Sivillerin Sığındığı Okul Bombalandı

İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 16:05

İsrail, Gazze’deki kanlı katliamlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı BM bünyesindeki okulu hedef alması sonucu 22 kişi öldü.

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Filistin haber ajansı WAFA, İsrail’in Gazze’de yaptığı son katliamı dünyaya duyurdu.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail’in Gazze’de yaptığı son katliamı dünyaya duyurdu.

Yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyini 13 gündür kuşatma altında tutarak bölge halkını göçe zorluyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyini 13 gündür kuşatma altında tutarak bölge halkını göçe zorluyor.

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