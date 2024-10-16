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Savunma Sanayii Fuarında İsrail Standına Gazze Tepkisi: ‘En İyi Bebek Öldürme Teknolojisi Sizde mi?'

Savunma Sanayii Fuarında İsrail Standına Gazze Tepkisi: ‘En İyi Bebek Öldürme Teknolojisi Sizde mi?'

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 15:31

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Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılar dünya genelinde tepki çekerken, bir savunma sanayii fuarında yaşanan olay gündem oldu.

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Fuardaki bir aktivist, İsrail standına giderek Gazze’deki katliamlara dikkat çekti ve görevlilere “En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?” diye sordu.

Fuardaki bir aktivist, İsrail standına giderek Gazze’deki katliamlara dikkat çekti ve görevlilere “En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?” diye sordu.

Aktivistin sert tepkisi karşısında, stanttaki görevlilerden bazılarının gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. 

Gazze'de her gün sayısız insanın, hatta bebeklerin hayatını kaybettiğine vurgu yapan aktivistin bu çıkışı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Gazze'de her gün sayısız insanın, hatta bebeklerin hayatını kaybettiğine vurgu yapan aktivistin bu çıkışı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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