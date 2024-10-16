Savunma Sanayii Fuarında İsrail Standına Gazze Tepkisi: ‘En İyi Bebek Öldürme Teknolojisi Sizde mi?'

Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılar dünya genelinde tepki çekerken, bir savunma sanayii fuarında yaşanan olay gündem oldu.
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Fuardaki bir aktivist, İsrail standına giderek Gazze’deki katliamlara dikkat çekti ve görevlilere “En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?” diye sordu.
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Gazze'de her gün sayısız insanın, hatta bebeklerin hayatını kaybettiğine vurgu yapan aktivistin bu çıkışı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
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