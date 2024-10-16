Görüş Bildir
Haberler
Video
Tekerlekli Sandalyeyle Karşıya Geçemeyen Vatandaş Çileden Çıktı: Rampaya Park Eden Arabanın Camlarını Kırdı!

Tekerlekli Sandalyeyle Karşıya Geçemeyen Vatandaş Çileden Çıktı: Rampaya Park Eden Arabanın Camlarını Kırdı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 14:29

İçerik Devam Ediyor

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, bedensel engelli bir şahıs, kendisine tahsis edilen engelli rampasına park eden bir araca sinirlenerek elindeki çekiçle otomobilin camlarını ve farlarını parçaladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tekerlekli sandalyeye bağlı olan ve rampayı kullanamayınca yolun karşısına geçemeyen kişi, büyük bir öfke ile park halindeki aracın ön camına saldırmaya başladı.

Tekerlekli sandalyeye bağlı olan ve rampayı kullanamayınca yolun karşısına geçemeyen kişi, büyük bir öfke ile park halindeki aracın ön camına saldırmaya başladı.

Önce sileceğine zarar veren engelli vatandaş, daha sonra araca vurarak ön farlarını, kapı camlarını ve stop lambalarını çekiçle parçaladı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle engelli vatandaş olay yerinden uzaklaştırıldı. Rampayı kullanamadığı için geri dönen şahıs, yaya geçidini kullanarak yolun karşısındaki diğer rampayı geçip olay yerinden ayrıldı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle engelli vatandaş olay yerinden uzaklaştırıldı. Rampayı kullanamadığı için geri dönen şahıs, yaya geçidini kullanarak yolun karşısındaki diğer rampayı geçip olay yerinden ayrıldı.

O anlar👇

Bu içeriklere de bakabilirsiniz

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın