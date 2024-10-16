Tekerlekli Sandalyeyle Karşıya Geçemeyen Vatandaş Çileden Çıktı: Rampaya Park Eden Arabanın Camlarını Kırdı!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, bedensel engelli bir şahıs, kendisine tahsis edilen engelli rampasına park eden bir araca sinirlenerek elindeki çekiçle otomobilin camlarını ve farlarını parçaladı.
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Tekerlekli sandalyeye bağlı olan ve rampayı kullanamayınca yolun karşısına geçemeyen kişi, büyük bir öfke ile park halindeki aracın ön camına saldırmaya başladı.
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Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle engelli vatandaş olay yerinden uzaklaştırıldı. Rampayı kullanamadığı için geri dönen şahıs, yaya geçidini kullanarak yolun karşısındaki diğer rampayı geçip olay yerinden ayrıldı.
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