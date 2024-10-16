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Beylikdüzü’nde Uygunsuz Davranış Sergileyen Şahıs, Gençler Tarafından Çöp Tenekesine Atıldı

Beylikdüzü’nde Uygunsuz Davranış Sergileyen Şahıs, Gençler Tarafından Çöp Tenekesine Atıldı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 13:32

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Beylikdüzü’nde bulunan bir parkta uygunsuz hareketler sergileyen bir şahıs, parkta bulunan gençler tarafından önce uyarıldı, ardından ise çöp tenekesine atıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'ndeki bir parkta gerçekleşti. Parkta oturan ve uygunsuz davranışlar sergileyen bir kişi, çevredeki gençler tarafından uyarılmasına rağmen dikkate almadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'ndeki bir parkta gerçekleşti. Parkta oturan ve uygunsuz davranışlar sergileyen bir kişi, çevredeki gençler tarafından uyarılmasına rağmen dikkate almadı.

Gençler, durumu daha fazla görmezden gelemeyerek şahsı parkın kenarındaki çöp tenekesine attı. Olayın ardından şahsın, kısa süre içinde olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Gençler, durumu daha fazla görmezden gelemeyerek şahsı parkın kenarındaki çöp tenekesine attı. Olayın ardından şahsın, kısa süre içinde olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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