Beylikdüzü’nde Uygunsuz Davranış Sergileyen Şahıs, Gençler Tarafından Çöp Tenekesine Atıldı

Beylikdüzü’nde bulunan bir parkta uygunsuz hareketler sergileyen bir şahıs, parkta bulunan gençler tarafından önce uyarıldı, ardından ise çöp tenekesine atıldı.
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Olay, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'ndeki bir parkta gerçekleşti. Parkta oturan ve uygunsuz davranışlar sergileyen bir kişi, çevredeki gençler tarafından uyarılmasına rağmen dikkate almadı.
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Gençler, durumu daha fazla görmezden gelemeyerek şahsı parkın kenarındaki çöp tenekesine attı. Olayın ardından şahsın, kısa süre içinde olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
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