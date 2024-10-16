Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İstanbul’da Ulaşıma Sis Engeli: Gemi Trafiği Çift Yönlü Durduruldu!

İstanbul’da Ulaşıma Sis Engeli: Gemi Trafiği Çift Yönlü Durduruldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.10.2024 - 10:12

İstanbul'da etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kısıtlı görüş nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbullular güne sisle kaplı bir kente uyandı. Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kağıthane, Üsküdar, Ümraniye, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinde sis etkili oldu.

İstanbullular güne sisle kaplı bir kente uyandı. Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kağıthane, Üsküdar, Ümraniye, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinde sis etkili oldu.

Sis ulaşımı da etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İstanbul Boğazı’nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Sis ulaşımı da etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İstanbul Boğazı’nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Öte yandan elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri de gerçekleştirilemedi.

Öte yandan elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri de gerçekleştirilemedi.

İptal edilen vapur seferleri şöyle:

İptal edilen vapur seferleri şöyle:

Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın