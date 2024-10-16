İstanbul’da Ulaşıma Sis Engeli: Gemi Trafiği Çift Yönlü Durduruldu!
İstanbul’da Ulaşıma Sis Engeli: Gemi Trafiği Çift Yönlü Durduruldu!
İstanbul'da etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kısıtlı görüş nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
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İstanbullular güne sisle kaplı bir kente uyandı. Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kağıthane, Üsküdar, Ümraniye, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinde sis etkili oldu.
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Sis ulaşımı da etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İstanbul Boğazı’nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Öte yandan elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri de gerçekleştirilemedi.
İptal edilen vapur seferleri şöyle:
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