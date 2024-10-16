Kendisini Hoca Olarak Tanımlayan Bir Kişi: "Lailahe illallah ile Komşuların Günahları Bile Silinir"

@islamimerci isimli TikTok hesabından paylaşılan bir video, dini içerikli ilginç bir iddiayla dikkat çekti. Videoda, Lailahe illallah diyenlerin komşuları dahil günahlarının silineceği iddia edildi.
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Muhammet Emre Karadayı isimli bir kişi, “Lailahe illallah” ifadesini 4 elif miktarında yani uzun bir şekilde söyleyen kişinin 4000 büyük günahının affedileceğini öne sürdü.
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Karadayı, eğer kişinin bu kadar fazla günahı yoksa, silinen günahların ailesine ve hatta komşularına aktarılacağını iddia etti.
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