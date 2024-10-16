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Kendisini Hoca Olarak Tanımlayan Bir Kişi: "Lailahe illallah ile Komşuların Günahları Bile Silinir"

Kendisini Hoca Olarak Tanımlayan Bir Kişi: "Lailahe illallah ile Komşuların Günahları Bile Silinir"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 12:13

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@islamimerci isimli TikTok hesabından paylaşılan bir video, dini içerikli ilginç bir iddiayla dikkat çekti. Videoda, Lailahe illallah diyenlerin komşuları dahil günahlarının silineceği iddia edildi.

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Muhammet Emre Karadayı isimli bir kişi, “Lailahe illallah” ifadesini 4 elif miktarında yani uzun bir şekilde söyleyen kişinin 4000 büyük günahının affedileceğini öne sürdü.

Muhammet Emre Karadayı isimli bir kişi, “Lailahe illallah” ifadesini 4 elif miktarında yani uzun bir şekilde söyleyen kişinin 4000 büyük günahının affedileceğini öne sürdü.

Karadayı, eğer kişinin bu kadar fazla günahı yoksa, silinen günahların ailesine ve hatta komşularına aktarılacağını iddia etti.

Karadayı, eğer kişinin bu kadar fazla günahı yoksa, silinen günahların ailesine ve hatta komşularına aktarılacağını iddia etti.

Videonun tamamı için👇📽️

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