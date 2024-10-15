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Şehit Bahattin Baştan’ın Annesi Oğlunun Balmumu Heykeliyle Konuşarak Hasretini Gideriyor

Şehit Bahattin Baştan’ın Annesi Oğlunun Balmumu Heykeliyle Konuşarak Hasretini Gideriyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 00:20

Trabzon Düzköy’ün Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan şehit annesi Emine Baştan’a oğlu Bahattin Baştan’ın balmumu heykeli Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edildi.

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Oğlundan geriye kalanları saklayan anne balmumu heykelini de onların yanında konumlandırdı.

Oğlundan geriye kalanları saklayan anne balmumu heykelini de onların yanında konumlandırdı.

Acılı anne oğluna olan özlemini bu alanda gideriyor. Yaşadıklarını AA mikrofonlarına anlatan kadın, balmumu heykeliyle de konuştuğunu söyledi.

Acılı anne oğluna olan özlemini bu alanda gideriyor. Yaşadıklarını AA mikrofonlarına anlatan kadın, balmumu heykeliyle de konuştuğunu söyledi.

Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

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