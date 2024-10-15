Şehit Bahattin Baştan’ın Annesi Oğlunun Balmumu Heykeliyle Konuşarak Hasretini Gideriyor
Şehit Bahattin Baştan’ın Annesi Oğlunun Balmumu Heykeliyle Konuşarak Hasretini Gideriyor
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Oğlundan geriye kalanları saklayan anne balmumu heykelini de onların yanında konumlandırdı.
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Acılı anne oğluna olan özlemini bu alanda gideriyor. Yaşadıklarını AA mikrofonlarına anlatan kadın, balmumu heykeliyle de konuştuğunu söyledi.
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