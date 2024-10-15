İndirim İzdihamı: Mağaza Açılışında Vatandaşlar Birbirini Ezdi!
İndirim İzdihamı: Mağaza Açılışında Vatandaşlar Birbirini Ezdi!
Karabük’te bir mağazanın açılış için uyguladığı indirim kampanyası büyük ilgi gördü. İndirimli ürünleri almak için birbiriyle yarışan vatandaşlar adeta izdihama neden oldu.
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Karabük’te Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesinde bulunan ve haftalar öncesinden büyük indirimi olacağı duyurulan mağazanın açılışında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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Yüzlerce insanın oluşturduğu yoğunluk dua ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından izdihama dönüştü.
İçeriye girmek isteye bazı vatandaşlar yaşana izdiham nedeniyle yere düşerken ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Açılışta yaşananlar 👇
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Ekonomi çok iyi yeğenim