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İndirim İzdihamı: Mağaza Açılışında Vatandaşlar Birbirini Ezdi!

İndirim İzdihamı: Mağaza Açılışında Vatandaşlar Birbirini Ezdi!

Karabük
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 19:57

Karabük’te bir mağazanın açılış için uyguladığı indirim kampanyası büyük ilgi gördü. İndirimli ürünleri almak için birbiriyle yarışan vatandaşlar adeta izdihama neden oldu.

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Karabük’te Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesinde bulunan ve haftalar öncesinden büyük indirimi olacağı duyurulan mağazanın açılışında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Karabük’te Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesinde bulunan ve haftalar öncesinden büyük indirimi olacağı duyurulan mağazanın açılışında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yüzlerce insanın oluşturduğu yoğunluk dua ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından izdihama dönüştü.

Yüzlerce insanın oluşturduğu yoğunluk dua ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından izdihama dönüştü.

İçeriye girmek isteye bazı vatandaşlar yaşana izdiham nedeniyle yere düşerken ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İçeriye girmek isteye bazı vatandaşlar yaşana izdiham nedeniyle yere düşerken ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Açılışta yaşananlar 👇

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Ekonomi çok iyi yeğenim