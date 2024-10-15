Semih Çelik’in Katlettiği Ayşenur Halil'in Babası: "Daha Önce İsmini Hiç Duymadım"

İstanbul’da 4 Ekim’de Semih Çelik isimli cani, 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i korkunç şekilde katletmişti. Olaydan “emniyete gelmeniz gerekiyor” telefonu ile haberdar olduğunu söyleyen Ayşenur Halil’in babası, daha önce katil Semih Çelik’in ismini hiç duymadığını ifade etti.