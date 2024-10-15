Semih Çelik’in Katlettiği Ayşenur Halil'in Babası: "Daha Önce İsmini Hiç Duymadım"
Semih Çelik’in Katlettiği Ayşenur Halil'in Babası: "Daha Önce İsmini Hiç Duymadım"
İstanbul’da 4 Ekim’de Semih Çelik isimli cani, 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i korkunç şekilde katletmişti. Olaydan “emniyete gelmeniz gerekiyor” telefonu ile haberdar olduğunu söyleyen Ayşenur Halil’in babası, daha önce katil Semih Çelik’in ismini hiç duymadığını ifade etti.
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İstanbul Fatih’te yaşanan korkunç cinayet, tüm Türkiye’nin adeta kanını dondurmuştu.
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Semih Çelik isimli katil, önce kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ayşenur Halil’i evinde öldürmüş, sonrasında ise Fatih’te bulunan tarihi surlarda takıntılı olduğu eski kız arkadaşı İkbal Uzuner’i öldürmüştü.
Sabah Gazetesi’nden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre, öldürülen Ayşenur’un babası olay günü yaşananları anlattı.
"Semih'in ismini o güne kadar hiç duymamıştım. Ben hiç tanımıyorum Semih’i.”
“Okulda zannediyorduk. Kızım evden, 'Okula gidiyorum diye çıkmıştı. Neler olduğunu polisin, 'Emniyete gelmeniz gerekiyor' dediğinde öğrendik"
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Öte yandan polis ekipleri, İkbal Uzuner’in telefonundaki şifreyi kırmayı başardı. Ayşenur Halil’in telefonu için ise çalışmalar devam ediyor.
Ölen kızların ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddialara ilişkin ise polis ekipleri herhangi bir ize rastlamadı.
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