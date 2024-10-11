Semih Çelik’in Vahşice Katlettiği İkbal Uzuner İçin Skandal Sözler: “Kurban Olacağını Biliyordu”

Emekli cinayet büro amiri Savaş Kurtbaba, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada Semih Çelik'in vahşice öldürdüğü İkbal Uzuner hakkında skandal sözler söyledi: “Kız bilinçli olarak kurban gitti. Kendi kurban olacağını biliyordu.”