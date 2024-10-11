Semih Çelik’in Vahşice Katlettiği İkbal Uzuner İçin Skandal Sözler: “Kurban Olacağını Biliyordu”
Semih Çelik’in Vahşice Katlettiği İkbal Uzuner İçin Skandal Sözler: “Kurban Olacağını Biliyordu”
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.
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Olayın yankıları devam ederken katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Savaş Kurtbaba’nın sözleri tartışma yarattı.
Savaş Kurtbaba açıklamalarında “Kız bilinçli olarak kurban gitti. Kendi kurban olacağını biliyordu” dedi.
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