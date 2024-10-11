Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Semih Çelik’in Vahşice Katlettiği İkbal Uzuner İçin Skandal Sözler: “Kurban Olacağını Biliyordu”

Semih Çelik’in Vahşice Katlettiği İkbal Uzuner İçin Skandal Sözler: “Kurban Olacağını Biliyordu”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.10.2024 - 12:52

Emekli cinayet büro amiri Savaş Kurtbaba, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada Semih Çelik'in vahşice öldürdüğü İkbal Uzuner hakkında skandal sözler söyledi: “Kız bilinçli olarak kurban gitti. Kendi kurban olacağını biliyordu.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.

Olayın yankıları devam ederken katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Savaş Kurtbaba’nın sözleri tartışma yarattı.

Olayın yankıları devam ederken katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Savaş Kurtbaba’nın sözleri tartışma yarattı.

Savaş Kurtbaba açıklamalarında “Kız bilinçli olarak kurban gitti. Kendi kurban olacağını biliyordu” dedi.

Savaş Kurtbaba açıklamalarında “Kız bilinçli olarak kurban gitti. Kendi kurban olacağını biliyordu” dedi.

İşte o açıklamalar…

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
33
21
7
4
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın