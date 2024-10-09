İki Kadını Öldüren Semih Çelik'in Babasına Defalarca Sorduğu Soru Ortaya Çıktı: ‘Baba Seni Nasıl Öldüreyim?’
İki Kadını Öldüren Semih Çelik'in Babasına Defalarca Sorduğu Soru Ortaya Çıktı: ‘Baba Seni Nasıl Öldüreyim?’
İstanbul'un Fatih ilçesinde iki kadını yarım saat arayla öldüren katil Semih Çelik hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Baba Adem Çelik'in polislere, ''Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana ‘Baba seni nasıl öldüreyim?’ diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı” dediği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suç kaydının olmadığı tespit edilen Semih Çelik'in psikolojik sorunları nedeniyle 1 yıl içerisinde 5 kez hastaneye yatırıldığı ortaya çıkmıştı.
Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, Semih Çelik’in her iki cinayette de 5’li bıçak seti kullandığı tespit edildi.
Cinayetlerden sonra polise ifade veren Semih'in babası Adem Çelik'in “Kızları tanırım. Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana ‘Baba seni nasıl öldüreyim?’ diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı. Ancak kimse yardımcı olamadı” dediği iddia edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın