İki Kadını Öldüren Semih Çelik'in Babasına Defalarca Sorduğu Soru Ortaya Çıktı: ‘Baba Seni Nasıl Öldüreyim?’

İstanbul'un Fatih ilçesinde iki kadını yarım saat arayla öldüren katil Semih Çelik hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Baba Adem Çelik'in polislere, ''Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana ‘Baba seni nasıl öldüreyim?’ diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı” dediği iddia edildi.