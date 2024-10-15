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Geri Manevra Yaparken Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Arkasındaki Öğrencilere Korku Yaşattı

Geri Manevra Yaparken Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Arkasındaki Öğrencilere Korku Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 21:55

İstanbul Güngören’in Akıncılar Mahallesi’nde yaşanan olayda bir sürücü geri manevra yaparken frene basacağına gaza bastı ve felaketin eşiğinden dönüldü. Kaldırımda ilerleyen öğrenciler aracın geldiğini görünce koşarak canlarını kurtarmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

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Sürücünün fren yerine gaza basmasıyla araç bir iş yerinin önündeki boşluğa doğru devrildi.

Sürücünün fren yerine gaza basmasıyla araç bir iş yerinin önündeki boşluğa doğru devrildi.

Öğrenciler aracın kontrolden çıktığını görünce can havliyle koşmaya başladı.

Öğrenciler aracın kontrolden çıktığını görünce can havliyle koşmaya başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Talihsiz kazada kimsenin yaralanmadığı da aktarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Talihsiz kazada kimsenin yaralanmadığı da aktarıldı.

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