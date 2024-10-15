Geri Manevra Yaparken Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Arkasındaki Öğrencilere Korku Yaşattı
Geri Manevra Yaparken Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Arkasındaki Öğrencilere Korku Yaşattı
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Sürücünün fren yerine gaza basmasıyla araç bir iş yerinin önündeki boşluğa doğru devrildi.
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Öğrenciler aracın kontrolden çıktığını görünce can havliyle koşmaya başladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Talihsiz kazada kimsenin yaralanmadığı da aktarıldı.
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