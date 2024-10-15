Bursa’da Talihsiz Kaza: Merdivenlerden Bisikletle İnerken Uyarıları Duymayınca Araba Çarptı
Bursa’da Talihsiz Kaza: Merdivenlerden Bisikletle İnerken Uyarıları Duymayınca Araba Çarptı
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Genç, merdivenlerden bisikletiyle inerken arkadaşları araba geldiğini fark etti ve ona seslenerek uyarmaya çalıştı.
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Ancak kendisi uyarıları duymadı ve yürekleri ağızlara getiren kazaya sebebiyet verdi.
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