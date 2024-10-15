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Bursa’da Talihsiz Kaza: Merdivenlerden Bisikletle İnerken Uyarıları Duymayınca Araba Çarptı

Bursa’da Talihsiz Kaza: Merdivenlerden Bisikletle İnerken Uyarıları Duymayınca Araba Çarptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 18:16

Bursa’da yaşanan kazada bir genç merdivenlerden bisikletiyle inerken arkadaşları da onu kayda alıyordu. Ancak olaylar planladıkları gibi gelişmedi ve genç ölümden kıl payı kurtuldu.

Kaynak: TRT Haber

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Genç, merdivenlerden bisikletiyle inerken arkadaşları araba geldiğini fark etti ve ona seslenerek uyarmaya çalıştı.

Genç, merdivenlerden bisikletiyle inerken arkadaşları araba geldiğini fark etti ve ona seslenerek uyarmaya çalıştı.

Ancak kendisi uyarıları duymadı ve yürekleri ağızlara getiren kazaya sebebiyet verdi.

Ancak kendisi uyarıları duymadı ve yürekleri ağızlara getiren kazaya sebebiyet verdi.

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