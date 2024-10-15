İlkokulda Taciz Skandalı: Serbest Bırakılan Tacizci Yeniden Gözaltına Alındı

İzmir’de bir hafta önce temizlik görevlisi olarak işe başladığı okulda 8 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğunu sözlü ve fiziksel olarak taciz eden 18 yaşında D.T., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Tacizci, bugün yeniden gözaltına alındı.