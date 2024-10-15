İlkokulda Taciz Skandalı: Serbest Bırakılan Tacizci Yeniden Gözaltına Alındı
İlkokulda Taciz Skandalı: Serbest Bırakılan Tacizci Yeniden Gözaltına Alındı
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan bir ilkokulda taciz skandalı yaşandı.
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İddiaya göre, 1 hafta önce işe başlayan okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu.
Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi 12 Ekim'de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 13 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayı öğrenip dün okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. Temizlik görevlisi D.T.'nin tekrar gözaltına alınması, yargılama sürecinin başlaması çağrısı yapıldı. Savcılık, karara itiraz edince şüpheli tekrar gözaltına alındı.
Velilerin protestosundan görüntüler 👇
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aga adli kontrol şartı nedir yaa...ulan adam sapık imza verse ne olur yurt dışı yasağı olsa ne olur
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