Küçük Kız Çocuğunu Taciz Etmişti: YouTuber Gökben Duman Tutuklandı
Küçük Kız Çocuğunu Taciz Etmişti: YouTuber Gökben Duman Tutuklandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gökben Duman isimli yayıncının, bir yayında küçük bir bir kız çocuğu için söylediği sözler ve yaptığı hareketlerle tepki çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tepki çeken görüntüler sonrasında harekete geçti ve Duman’u gözaltına aldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Gökben D., işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Duman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın