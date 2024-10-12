Küçük Kız Çocuğunu Taciz Etmişti: YouTuber Gökben Duman Tutuklandı

YouTube’da çocuklara yönelik yayınlar yapan ve yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan Gökben Duman’ın, bir yayınında küçük kız çocuğu hakkında yaptığı hareketler büyük tepki çekmişti. Gözaltına alınan Youtuber Gökben Duman tutuklanarak cezaevine gönderildi.