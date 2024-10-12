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Küçük Kız Çocuğunu Taciz Etmişti: YouTuber Gökben Duman Tutuklandı

Küçük Kız Çocuğunu Taciz Etmişti: YouTuber Gökben Duman Tutuklandı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.10.2024 - 10:27

YouTube’da çocuklara yönelik yayınlar yapan ve yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan Gökben Duman’ın, bir yayınında küçük kız çocuğu hakkında yaptığı hareketler büyük tepki çekmişti. Gözaltına alınan Youtuber Gökben Duman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gökben Duman isimli yayıncının, bir yayında küçük bir bir kız çocuğu için söylediği sözler ve yaptığı hareketlerle tepki çekmişti.

Gökben Duman isimli yayıncının, bir yayında küçük bir bir kız çocuğu için söylediği sözler ve yaptığı hareketlerle tepki çekmişti.

Tepki çeken görüntüler 👇

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tepki çeken görüntüler sonrasında harekete geçti ve Duman’u gözaltına aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tepki çeken görüntüler sonrasında harekete geçti ve Duman’u gözaltına aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Gökben D., işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Duman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Gökben D., işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Duman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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