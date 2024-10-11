Yayında Küçük Kız Çocuklarını Taciz Etmişti: YouTuber Gökben Duman Gözaltına Alındı

Discord üzerinde yapılan sanal zorbalık ve taciz sebebiyle Discord erişime engellenmişti. Çocuklar için yayın yapan ve 400 binden fazla abonesi olan YouTuber Gökben Duman’ın da yayınında küçük kız çocuklarıyla ilgili görüntüleri gündem olmuştu. Kendini 'Sergilediğim hareketleri normal hayatta yapmıyorum' diye savunan Gökben Duman bugün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.