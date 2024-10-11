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Yayında Küçük Kız Çocuklarını Taciz Etmişti: YouTuber Gökben Duman Gözaltına Alındı

Yayında Küçük Kız Çocuklarını Taciz Etmişti: YouTuber Gökben Duman Gözaltına Alındı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.10.2024 - 14:32

Discord üzerinde yapılan sanal zorbalık ve taciz sebebiyle Discord erişime engellenmişti. Çocuklar için yayın yapan ve 400 binden fazla abonesi olan YouTuber Gökben Duman’ın da yayınında küçük kız çocuklarıyla ilgili görüntüleri gündem olmuştu. Kendini 'Sergilediğim hareketleri normal hayatta yapmıyorum' diye savunan Gökben Duman bugün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Discord’da kurulan kanallarda katil Semih Çelik’in övüldüğü, kişisel bilgileri el geçirilen küçük kız çocuklarının tehdit edildiği ve dolandırıcılık faliyetleri yapıldığının ortaya çıkması gündem olmuştu.

Discord’da kurulan kanallarda katil Semih Çelik’in övüldüğü, kişisel bilgileri el geçirilen küçük kız çocuklarının tehdit edildiği ve dolandırıcılık faliyetleri yapıldığının ortaya çıkması gündem olmuştu.

YouTube’da 400 bin takipçisi bulunan ve genellikle çocukların izlediği yayınlar yapan Gökben Duman isimli YouTuber’ın taciz görüntüleri çok konuşulmuştu.

YouTube’da 400 bin takipçisi bulunan ve genellikle çocukların izlediği yayınlar yapan Gökben Duman isimli YouTuber’ın taciz görüntüleri çok konuşulmuştu.

HASSAS GÖRÜNTÜ! Tepki çeken video 👇

Büyük tepki çeken görüntüler sonrasında Gökben Duman kendini, "Sergilediğim hareketleri normal hayatta yapmıyorum" diyerek savunmuştu.

Büyük tepki çeken görüntüler sonrasında Gökben Duman kendini, "Sergilediğim hareketleri normal hayatta yapmıyorum" diyerek savunmuştu.

Yayılan görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekipleri, Gökben Duman’ı gözaltına aldı.

Yayılan görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekipleri, Gökben Duman’ı gözaltına aldı.

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