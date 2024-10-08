Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Discord’daki “C31K” Grubundan İki Kişi Muhafaza Altına Alındı
Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Discord’daki “C31K” Grubundan İki Kişi Muhafaza Altına Alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord’da bulunan “C31K” isimli grubun yönetici “Hz. Ebu Cehil” kullanıcı adlı E.K. ile ‘’Arda Bateman’’ kullanıcı adlı A.T isimli çocukların polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındığını açıkladı.
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Discord’daki “C31K” isimli grupta paylaşılan kediye işkence görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.
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Grup üyeleri, başta hayvanlara işkence olmak üzere kutsal değerlere de saygısızlık yaptığı paylaşımlarıyla tepki çekiyordu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “C31K” gurubunun yöneticisi olan ve “Hz. Ebu Cehil” kullanıcı adını kullanan E.K. isimli çocuğun Tokat’ın Zile ilçesinde yakalandığını açıkladı.
Ayrıca grupta bulunan ve ’Arda Bateman’’ kullanıcı adını kullanan A.T. de İstanbul’da muhafaza altına alındı.
İki çocuk, psikolog eşliğinde ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edilecek.
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Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklaması 👇
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