Deha Tuzcu’nun Kurucusu Olduğu Söylenen Discord Grubu C7K’nın 'Skandal Sözleri Olan' Marşı Ortaya Çıktı

Fatih’te geçtiğimiz günlerde katil Semih Çelik tarafından vahşice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in ardından sosyal medyada yayılan 'Discord’da Şantaj' olayları sonrasında Deha Tuzcu ismi ön plana çıktı.

Deha Tuzcu’nun, Discord’da özellikle kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin baş gösterdiği grup C7K grubunun kurucusu ve sahibi olduğu iddia edilmişti.

C7K grubunun Spotify ve Youtube’da yayında olan ifade özgürlüğünü aşan cinsiyetçi, ayrıştırıcı, islamofobik sözleri olan marş ortaya çıktı.