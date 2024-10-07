Deha Tuzcu’nun Kurucusu Olduğu Söylenen Discord Grubu C7K’nın 'Skandal Sözleri Olan' Marşı Ortaya Çıktı
Deha Tuzcu’nun Kurucusu Olduğu Söylenen Discord Grubu C7K’nın 'Skandal Sözleri Olan' Marşı Ortaya Çıktı
Fatih’te geçtiğimiz günlerde katil Semih Çelik tarafından vahşice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in ardından sosyal medyada yayılan 'Discord’da Şantaj' olayları sonrasında Deha Tuzcu ismi ön plana çıktı.
Deha Tuzcu’nun, Discord’da özellikle kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin baş gösterdiği grup C7K grubunun kurucusu ve sahibi olduğu iddia edilmişti.
C7K grubunun Spotify ve Youtube’da yayında olan ifade özgürlüğünü aşan cinsiyetçi, ayrıştırıcı, islamofobik sözleri olan marş ortaya çıktı.
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Daha önce yaptığı Omegle yayınlarıyla büyük dikkat çekerek adını duyuran Deha Tuzcu, sanal dünyanın en büyük gruplarından biri olarak adlandırılan 'BGY'ye girmişti.
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İlerleyen günlerde gruptan atıldığı ileri sürülmüş ve kendisi ayrı bir grup kurmuştu. Bu yaşananların ardından milli değerler başta olmak üzere her türlü değere hakaretler eden paylaşımlar yapması büyük tartışma yaratmıştı.
Tuzcu'nın Discord’da özellikle kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin baş gösterdiği grup C7K grubunun kurucusu ve sahibi olduğu iddiası da infial yarattı.
Şimdi ise haklarında sayısız iğrenç iddialar olan C7K grubunun marşı ortaya çıktı.
Son günlerde, X'te gündem olan Deha Tuzcu bu kez de Spotify ve Youtube’da yayında olan şarkıyla tepkilerin hedefi oldu.
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"C7K MARŞI" olarak adlandırılan şarkıda Allah'a, şehitlere, Eren Bülbül'e, Özgecan'a ve ülkede gündem olan pek çok olayda öldürülen kişilere küfürler ediliyor, ifade özgürlüğünü aşan cinsiyetçi, ayrıştırıcı, islamofobik sözler yer alıyor.
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