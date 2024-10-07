Ulaştırma Bakanı'ndan 'Discord' Açıklaması: "Gerekli Adımlar Atılacak"
Ulaştırma Bakanı'ndan 'Discord' Açıklaması: "Gerekli Adımlar Atılacak"
2015 yılında kurulan mesajlaşma uygulaması Discord'un Türkiye'de yasaklanacağı iddia edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan “Discord'la ilgili gerekli adımlar atılacak' açıklaması geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner isimli iki genç kadının 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Twitter’da bu cinayetin ardından kadın cinayetlerini öven ve kadınları hedef gösteren ‘incel’ hesapları ifşa edilmeye başlandı.
Kadın cinayetlerini ve şiddeti öven grubun çoğunlukla Telegram ve Discord’dan örgütlendiği ortaya çıktı. Özellikle Discord’da küçük yaştaki kız çocuklarının tehdit edildiği, taciz edildiği belirlendi.
Discord’a dair X’te kan donduran ifşalar başlarken konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi.
"Erişim engeli getirilecek mi?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öte yandan İbrahim Haskaloğlu, sosyal medya hesabı X’ten Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Yetkililerin aktardığına göre küçük yaştaki kız çocuklarını taciz eden kişilerin IP paylaşımı yapılmazsa uygulamalara erişim engeli getirilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın