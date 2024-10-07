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Ulaştırma Bakanı'ndan 'Discord' Açıklaması: "Gerekli Adımlar Atılacak"

Ulaştırma Bakanı'ndan 'Discord' Açıklaması: "Gerekli Adımlar Atılacak"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
07.10.2024 - 12:59 Son Güncelleme: 07.10.2024 - 13:12

2015 yılında kurulan mesajlaşma uygulaması Discord'un Türkiye'de yasaklanacağı iddia edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan “Discord'la ilgili gerekli adımlar atılacak' açıklaması geldi.

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İstanbul’da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner isimli iki genç kadının 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

İstanbul’da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner isimli iki genç kadının 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

Twitter’da bu cinayetin ardından kadın cinayetlerini öven ve kadınları hedef gösteren ‘incel’ hesapları ifşa edilmeye başlandı.

Twitter’da bu cinayetin ardından kadın cinayetlerini öven ve kadınları hedef gösteren ‘incel’ hesapları ifşa edilmeye başlandı.

Kadın cinayetlerini ve şiddeti öven grubun çoğunlukla Telegram ve Discord’dan örgütlendiği ortaya çıktı. Özellikle Discord’da küçük yaştaki kız çocuklarının tehdit edildiği, taciz edildiği belirlendi.

Kadın cinayetlerini ve şiddeti öven grubun çoğunlukla Telegram ve Discord’dan örgütlendiği ortaya çıktı. Özellikle Discord’da küçük yaştaki kız çocuklarının tehdit edildiği, taciz edildiği belirlendi.

Discord’a dair X’te kan donduran ifşalar başlarken konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi.

Discord’a dair X’te kan donduran ifşalar başlarken konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi.

"Erişim engeli getirilecek mi?"

"Erişim engeli getirilecek mi?"

Erişim engeline işaret eden Oraloğlu, “Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok” diye konuştu.

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Öte yandan İbrahim Haskaloğlu, sosyal medya hesabı X’ten Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Yetkililerin aktardığına göre küçük yaştaki kız çocuklarını taciz eden kişilerin IP paylaşımı yapılmazsa uygulamalara erişim engeli getirilecek.

Öte yandan İbrahim Haskaloğlu, sosyal medya hesabı X’ten Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Yetkililerin aktardığına göre küçük yaştaki kız çocuklarını taciz eden kişilerin IP paylaşımı yapılmazsa uygulamalara erişim engeli getirilecek.
twitter.com

'Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüm. Discord ve Telegram için çalışma başlatıldığını söylediler. 

Buralarda küçük kızları taciz eden şahıslar hakkında IP paylaşımı yapmaz ise ilgili uygulamaların Türkiye’ye erişimi engellenecek.'

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