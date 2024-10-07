Ulaştırma Bakanı'ndan 'Discord' Açıklaması: "Gerekli Adımlar Atılacak"

Erişim engeline işaret eden Oraloğlu, “Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok” diye konuştu.