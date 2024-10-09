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Sosyal Medya Fenomeni Ecrin Su Çoban’a Discord Soruşturması: Evinde Arama Yapılacak

Sosyal Medya Fenomeni Ecrin Su Çoban’a Discord Soruşturması: Evinde Arama Yapılacak

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 22:06 Son Güncelleme: 09.10.2024 - 22:17

Discord’da dolandırıcılık ve şantaj iddiasıyla gündeme gelen Ecrin Su Çoban soruşturmaya dahil edildi. Çoban’ın evinde arama yapılacak ve dijital materyallere el koyulacak.

Kaynak: Pointer

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Sosyal medya fenomenlerinden Ecrin Su Çoban’ın, Discord’da ortaya çıkan şantaj ve dolandırıcılık skandalıyla ilgilisi olduğu iddia ediliyordu.

Sosyal medya fenomenlerinden Ecrin Su Çoban’ın, Discord’da ortaya çıkan şantaj ve dolandırıcılık skandalıyla ilgilisi olduğu iddia ediliyordu.

Discord’da yaşanan skandal sonrasında başlayan soruşturma Ecrin Su Çoban’a da uzandı.

Discord’da yaşanan skandal sonrasında başlayan soruşturma Ecrin Su Çoban’a da uzandı.

Pointer isimli sosyal medya hesabı, Ecrin Su Çoban’ın evinde polis ekiplerinin arama yapacağını iddia etti.

Pointer isimli sosyal medya hesabı, Ecrin Su Çoban’ın evinde polis ekiplerinin arama yapacağını iddia etti.
twitter.com

Aramada Çoban’ın evinde bulunan dijital materyallere de el konulacak.

Aramada Çoban’ın evinde bulunan dijital materyallere de el konulacak.

Ecrin Su Çoban’ın, Discord üzerinden vatandaşların kimlik bilgilerin olduğu panelin kurucu olduğu iddia edilen Deha Tuzcu isimli kişiyle yakın arkadaş olduğu iddia edilmişti.

Ecrin Su Çoban’ın, Discord üzerinden vatandaşların kimlik bilgilerin olduğu panelin kurucu olduğu iddia edilen Deha Tuzcu isimli kişiyle yakın arkadaş olduğu iddia edilmişti.
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Çoban, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada tüm suçlamaları reddetmişti.

Çoban, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada tüm suçlamaları reddetmişti.

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