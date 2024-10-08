Deha Tuzcu, Berkcan Güven ve Ecrin Su Çoban'ın Adının Karıştığı Olaylar Silsilesini Anlatıyoruz
Deha Tuzcu, Berkcan Güven ve Ecrin Su Çoban'ın Adının Karıştığı Olaylar Silsilesini Anlatıyoruz
Cani Semih Çelik cinayetlerinin ardından patlak veren 'incel'lik konusu, Discord'da yaşanan korkunç olaylar ve meselenin başrolü Deha Tuzcu ile Berkcan Güven'le Ecrin Su Çoban'ın tuhaf bağlantısını, yaşandığı iddia edilen tüyler ürpertici olaylar silsilesini inceliyoruz.
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19 yaşındaki katil Semih Çelik'in yaşıtı iki güzel kızımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice hayattan koparması, her korkunç olayda olduğu gibi infial yarattı. Türkiye'yi derinden sarsan ve yasa boğan olay sonrası, sosyal medyada kapalı kapılar ardında gibi gözükse de gözümüzün önünde yaşanan diğer tüyler ürpertici detaylar ve bu detaylara bağlı isimler gündeme gelmeye başladı.
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Önce "Incel" terimiyle yeni baştan tanışmak zorunda kaldık. Sebebi ise Semih Çelik'in daha önceden tanıdığı ve yıllardır da taciz ettiği Ayşenur ve İkbal'i korkunç yöntemlerle öldürmüş ve sonrasında da canına kıymış olmasıydı.
Involuntary celibate'ın kısaltılmışı olan "incel", "istemsiz bekar" anlamına geliyor. Fakat öyle masumane bir "istemsiz bekarlıktan" bahsetmiyoruz ne yazık ki.
Peki bu kadar asosyal ve özgüvensiz erkekler, nereden ve nasıl iletişim kurup da kadınların hatta kız çocuklarının hayatını zehir edebiliyor? Elbette sosyal medyadan... Bizim günlerdir gündemimizde olan platform ise Türkiye'deki gençlerin sıklıkla kullandığı ve birçoğumuzun daha yeni epey karanlık bir tarafı olduğunu anladığımız Discord.
İşte tam da burada, cani Semih Çelik'in cinayetlerinin ardından X platformunda patlayan ve günlerdir de didik didik analiz edilen Deha Tuzcu devreye giriyor.
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Daha önce yaptığı Omegle yayınlarıyla dikkat çeken Deha Tuzcu, Instagram'da 200 binden fazla kişinin takip ettiği ve özellikle de genç kesim tarafından epey tanınan bir isim. Kendisinin sanal dünyanın en büyük gruplarından biri 'BGY'ye girdikten sonra bir sebepten gruptan "sürüldüğü" ve ayrı bir grup kurmaya karar verdiği iddia ediliyor.
Yeni açtığı grupta Kur'an-ı Kerim'i ısırdığı ve üstünde tepinip yumruklayarak milli değerlerimize hakaret ettiği, kapalı bir kadını aşağıladığı ve cinsel organını tutarak kendisine salladığı, Atatürk'e hakaret eden bir başka yayıncının yayınını keyifle izlediği ve bir kediyi mikrodalgaya koyarak öldürdüğü iddia edilen videolarla insana aklını kaybettiren Deha Tuzcu'nun katil Semih Çelik'ten sonra patlak vermesinin asıl sebebi Discord'da sahibi olduğu iddia edilen korkunç kanal.
Deha Tuzcu'nun Discord'da özellikle kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin baş gösterdiği bir kanalın kurucusu olduğu hatta bu kanalda yapılan yayınlardan birinde 12 yaşlarında bir kız çocuğunun genital bölgesine kolonya döktürüp yaktırılmak mecburiyetinde bırakıldığı iddia ediliyor.
Bunların yanında bir de rapçi/müzik yapımcısı kimliği var Deha Tuzcu'nun. İşte bu noktada da Berkcan Güven ve Çakal da dahil olmak üzere rapçilerle arasındaki bağa geleceğiz. Fakat kendisinin kadın nefretinin ne kadar büyük olduğunu anlamanız adına not düşmemiz gereken bir mesele daha var.
2020 yılında sokakta yürürken, tanımadığı cani Can Göktuğ Boz tarafından katanayla öldürülen Başak Cengiz'i mutlaka hatırlarsanız. Bu korkunç olaydan sonra Deha Tuzcu'nun "Katana" isimli bir şarkısı yayına giriyor ve şarkının sözleri de direkt olarak olaya gönderme yapıyor.
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Şimdi geliyoruz BEGE sahne ismini kullanan, yıllardır da önce YouTube videoları sonra da rap kariyeriyle tanıdığımız Berkcan Güven'in olayların neresinde yer aldığına.
Deha Tuzcu, X'in gündemine bomba gibi oturunca akıllara kendisinin daha önce Berkcan Güven'in müzik stüdyosunda görüntülendiği ve hatta grup üyelerinden Killoki'nin Deha için "yatırımcımız" dediği detayı geliyor.
Birçok karede birlikte yer aldıkları ortaya çıkan ikilinin pozları sosyal medyada kol gezmeye başlayınca Berkcan Güven'den -belki de tesadüfi- bir hamle geliyor.
Deha Tuzcu'yu da takip ettiği 1 milyon takipçili X hesabını kapatan Berkcan Güven böylelikle tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor ve ardından da açıklama yapmak için hesabını aktifleştirmeye mecbur kalıyor.
Kendisi, günlerdir bu olaylarla hiçbir alakası olmadığını ve hatta sırf bu hedef gösterme sebebiyle ölüm tehdidi içeren mesajlar aldığını söylüyor.
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Fakat bu "benim alakam yok" açıklaması da bulanıklaşıyor çünkü Deha Tuzcu, geçtiğimiz saatlerde kendisini tanımadığını söyleyen Berkcan'la arasında geçtiğini iddia ettiği çirkin bir chat'ini sosyal medya hesabından ifşaladı.
Şimdi gelelim meselenin 17 yaşındaki YouTube'dan tanınan ve Instagram'da 671 bin takipçiye sahip olan Ecrin Su Çoban ayağına.
Ecrin Su Çoban'ın adı da Deha'dan hemen sonra ikisinin arasındaki yakınlığa dayanarak olaya dahil oluyor ve aynı Deha gibi onun da Discord üzerinden insanlara şantaj uyguladığı ve zorbaladığı iddia ediliyor.
Hukuki süreci başlattığını duyuran Ecrin Su Çoban, X'te gezen her şeyin asılsız ve hayal ürünü olduğunu vurguluyor.
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Fakat Discord'da @lildickyboy kullanıcı adına sahip olduğu iddia edilen Ecrin Su Çoban'ın Deha Tuzcu hayranlığı dikkat çekiyor.
Videosuna gelen yoruma verdiği "Deha abim büyüktür" cevabı👇
Ve Deha Tuzcu'nun Ecrin Su Çoban'ın videosuyla yeni bir içerik üreten bir başka kullanıcıyı adının harfini küçük yazdığı için uyarması eklenince soru işaretleri iyice büyüyor.
Zaman ne gösterecek, bu üçlünün arasındaki bağlantı çözülecek mi orası meçhul! Fakat iddialar doğruysa gencecik pırıl pırıl insanların bu korkunç ve akılalmaz zihniyetten, ideolojiden ve sapkınlıklardan arınması gerektiği kesin!
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