Deha Tuzcu, Berkcan Güven ve Ecrin Su Çoban'ın Adının Karıştığı Olaylar Silsilesini Anlatıyoruz

Karşı cinsle iletişim kuramayan, kadınları sadece cinsel obje olarak gören, özgüvensiz, genellikle ailesiyle yaşayan ve asosyal kişilik bozukluğuna sahip genç erkeklerden oluşan bir topluluk bu. Kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş ya, aşağı yukarı öyle bir şey yaşanıyor. Modernleşen dünyada özgürleşen kadın bu topluluğu rahatsız ederken 'alfa' erkekleri tercih etmeleri de sabırlarını taşırıyor ve buradan yola çıkarak sistemi suçlayan 'incel'ler kadınlara büyük bir nefret duyuyorlar. Hatta cinsel enerjilerini de kadına şiddet ve tacizle, aşağılama ve eziyetle dışavuruyorlar.