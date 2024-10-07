Deha Tuzcu'yla Arkadaşlığı Sebebiyle Linçlenmişti: Berkcan Güven Ölüm Tehdidi Aldığını Duyurup İsyan Etti

Güven, 'Bana yaptığınız suçlamalar iftiralar saçma bi boyut aldı. Yanlış bir şey yaptığımda yanlışım var derim. Geçmişinde böyle şeylerle ilintili olmuş biriyle yan yana gelmem yanlış' dedi ve sözlerine ölüm tehdidi aldığını vurgulayarak devam etti.

'Ben 13 senedir sosyal medyada bir şekilde var olmuş bir insanım. Sevmeyebilirsiniz, nefret edebilirsiniz ama bir insanla yan yana görüntülerim var diye beni hiçbir somut gerekçe göstermeden suçlu ilan edemezsiniz.

Saçma sapan photoshop'lu Discord odasından fotoğrafa inanan 100 binlerce insan var ve DM'me, telefonuma 'pedofili seni öldüreceğiz' şeklinde yüzlerce mesaj geliyor.

Artık dayanamıyorum 2014'te 18 yaşındayken attığım yanlış bir tweet'ten kadın düşmanı yine 2014'te attığım tweet'ten fetöcü ilan edildim. Belli ki birileri beni ve kariyerimi bitirmeye odaklandı.

Ben dün var olmadım. Alakamın olmadığı şeylerden de yok olmam. İftiraların ve linç kampanyalarının tamamına cevabım var. Yalan yanlış photoshop görsellerle beni bitirmeye çalışan herkesi, herkese göstereceğim.

2 gündür katillerin adından çok benim adım dolaşıyor. Cidden ne diyeceğimi bilmiyorum.'