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Deha Tuzcu'yla Arkadaşlığı Sebebiyle Linçlenmişti: Berkcan Güven Ölüm Tehdidi Aldığını Duyurup İsyan Etti

Deha Tuzcu'yla Arkadaşlığı Sebebiyle Linçlenmişti: Berkcan Güven Ölüm Tehdidi Aldığını Duyurup İsyan Etti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 19:43

Semih Çelik isimli katilin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice hayattan koparmasının ardından Discord panellerinde yapılan konuşmalar dikkat çekmeye başladı. Deha Tuzcu olayının patlamasıyla, okların çevrildiği 'yakın arkadaşı' rapçi Berkcan Güven sosyal medyada büyük linç yemişti. Berkcan Güven, telefonuna ölüm tehdidi içeren mesajlar geldiğini duyurup isyan etti.

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4 Ekim'de Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice hayattan koparan katil Semih Çelik ülkeyi derin bir yasa boğarken, hiç kapanmayan yaramız ve gerçekliğimiz kadın cinayetleri/tacizi meselesini yeniden gündeme getirdi ve herkese de koca bir "yeter" dedirtti.

4 Ekim'de Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice hayattan koparan katil Semih Çelik ülkeyi derin bir yasa boğarken, hiç kapanmayan yaramız ve gerçekliğimiz kadın cinayetleri/tacizi meselesini yeniden gündeme getirdi ve herkese de koca bir "yeter" dedirtti.

Semih Çelik cinayetlerinin ardından sosyal medyada Deha Tuzcu isimli fenomen/rapçinin Discord uygulamasındaki kız çocuklarını taciz eden panelin sahibi olduğu iddiası ortaya atıldı.

Semih Çelik cinayetlerinin ardından sosyal medyada Deha Tuzcu isimli fenomen/rapçinin Discord uygulamasındaki kız çocuklarını taciz eden panelin sahibi olduğu iddiası ortaya atıldı.

Sapkın grubun, bir Discord panelinde 12 yaşlarında bir kız çocuğunun genital bölgesine kolonya döktürüp yaktırdığı anların gerçek mi yoksa kurgu mu olduğu tartışması infial yaratırken, gözler kendisinin yakın dostluk kurduğu piyasadaki diğer rapçilere çevrildi.

Bu isimlerin başında gelen kişi ise Bege sahne adını kullanan Berkcan Güven'di.

Bu isimlerin başında gelen kişi ise Bege sahne adını kullanan Berkcan Güven'di.

Berkcan Güven, olaylar alevlenir alevlenmez Deha Tuzcu'yu da takip ettiği 1 milyon takipçili hesabını kapatınca işler daha da gerilmişti.

Berkcan Güven, olaylar alevlenir alevlenmez Deha Tuzcu'yu da takip ettiği 1 milyon takipçili hesabını kapatınca işler daha da gerilmişti.

Açıklama yapmak için Twitter hesabını yeniden aktif hale getiren Berkan Güven “Dünden beri gördüğüm sansürsüz resimlerden dolayı Twitter'ı kapattım. Bir şeyden kaçıyormuşum gibi göstermeleri ve sonrasında insanlara hedef gösterilmek çok üzücü' ifadelerine yer verdiği upuzun bir açıklamada bulunmuş, avukatı aracılığıyla da ayrıca bir basın açıklaması yayınlamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Sosyal medya kullanıcıları Berkcan Güven'in açıklamasını samimi bulmadı. Tepkiler çığ gibi büyürken Berkcan Güven'den bir açıklama daha geldi.

Sosyal medya kullanıcıları Berkcan Güven'in açıklamasını samimi bulmadı. Tepkiler çığ gibi büyürken Berkcan Güven'den bir açıklama daha geldi.

Güven, 'Bana yaptığınız suçlamalar iftiralar saçma bi boyut aldı. Yanlış bir şey yaptığımda yanlışım var derim. Geçmişinde böyle şeylerle ilintili olmuş biriyle yan yana gelmem yanlış' dedi ve sözlerine ölüm tehdidi aldığını vurgulayarak devam etti. 

'Ben 13 senedir sosyal medyada bir şekilde var olmuş bir insanım. Sevmeyebilirsiniz, nefret edebilirsiniz ama bir insanla yan yana görüntülerim var diye beni hiçbir somut gerekçe göstermeden suçlu ilan edemezsiniz. 

Saçma sapan photoshop'lu Discord odasından fotoğrafa inanan 100 binlerce insan var ve DM'me, telefonuma 'pedofili seni öldüreceğiz' şeklinde yüzlerce mesaj geliyor.

Artık dayanamıyorum 2014'te 18 yaşındayken attığım yanlış bir tweet'ten kadın düşmanı yine 2014'te attığım tweet'ten fetöcü ilan edildim. Belli ki birileri beni ve kariyerimi bitirmeye odaklandı.

Ben dün var olmadım. Alakamın olmadığı şeylerden de yok olmam. İftiraların ve linç kampanyalarının tamamına cevabım var. Yalan yanlış photoshop görsellerle beni bitirmeye çalışan herkesi, herkese göstereceğim. 

2 gündür katillerin adından çok benim adım dolaşıyor. Cidden ne diyeceğimi bilmiyorum.'

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