Deha Tuzcu'yla Arkadaşlığı Sebebiyle Linçlenmişti: Berkcan Güven Ölüm Tehdidi Aldığını Duyurup İsyan Etti
Deha Tuzcu'yla Arkadaşlığı Sebebiyle Linçlenmişti: Berkcan Güven Ölüm Tehdidi Aldığını Duyurup İsyan Etti
Semih Çelik isimli katilin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice hayattan koparmasının ardından Discord panellerinde yapılan konuşmalar dikkat çekmeye başladı. Deha Tuzcu olayının patlamasıyla, okların çevrildiği 'yakın arkadaşı' rapçi Berkcan Güven sosyal medyada büyük linç yemişti. Berkcan Güven, telefonuna ölüm tehdidi içeren mesajlar geldiğini duyurup isyan etti.
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4 Ekim'de Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice hayattan koparan katil Semih Çelik ülkeyi derin bir yasa boğarken, hiç kapanmayan yaramız ve gerçekliğimiz kadın cinayetleri/tacizi meselesini yeniden gündeme getirdi ve herkese de koca bir "yeter" dedirtti.
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Semih Çelik cinayetlerinin ardından sosyal medyada Deha Tuzcu isimli fenomen/rapçinin Discord uygulamasındaki kız çocuklarını taciz eden panelin sahibi olduğu iddiası ortaya atıldı.
Bu isimlerin başında gelen kişi ise Bege sahne adını kullanan Berkcan Güven'di.
Berkcan Güven, olaylar alevlenir alevlenmez Deha Tuzcu'yu da takip ettiği 1 milyon takipçili hesabını kapatınca işler daha da gerilmişti.
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Sosyal medya kullanıcıları Berkcan Güven'in açıklamasını samimi bulmadı. Tepkiler çığ gibi büyürken Berkcan Güven'den bir açıklama daha geldi.
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